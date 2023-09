Un haut républicain ordonne au comité de la Chambre des États-Unis d’ouvrir une enquête de destitution de Biden | Actualités politiques

Kevin McCarthy affirme que les allégations d’« abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption » contre la famille Biden méritent un examen plus approfondi.

Un haut législateur républicain aux États-Unis a ordonné à un comité de la Chambre des représentants d’ouvrir une enquête de destitution contre le président Joe Biden en raison des relations commerciales de sa famille.

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré mardi que l’enquête menée jusqu’à présent par le comité de surveillance de la Chambre avait révélé une « culture de corruption » autour de la famille Biden.

« Il s’agit d’allégations d’abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption, et elles justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants », a déclaré McCarthy aux journalistes lors d’une brève conférence de presse devant son bureau au Capitole.

« C’est pourquoi je demande aujourd’hui à notre comité de la Chambre d’ouvrir une enquête formelle de destitution du président Joe Biden. »

Cette décision intervient alors que McCarthy fait face à une pression croissante de la part de son flanc droit pour prendre des mesures contre Biden et cela divisera certainement davantage les législateurs alors qu’ils luttent pour adopter une législation visant à éviter une fermeture du gouvernement.

La Maison Blanche a déclaré qu’il n’y avait aucune base pour une enquête et Biden s’est moqué des républicains au sujet d’une éventuelle destitution.

Ceci est une histoire en développement. Plus de mises à jour à suivre.