Un haut républicain met en garde contre une « grave menace à la sécurité nationale », ce qui irrite la Maison Blanche

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré mercredi qu’il avait déjà programmé une réunion classifiée avec les dirigeants du Congrès avant qu’un haut républicain de la Chambre ne demande au président Joe Biden de « déclassifier toutes les informations » liées à une « menace grave à la sécurité nationale ».

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a été pressé à plusieurs reprises par des journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche au sujet de la demande républicaine, mais il a refusé de dire spécifiquement si la réunion de jeudi aurait pour but de discuter de cette menace signalée.

Il a également refusé de fournir davantage de détails à ce sujet, se contentant de dire que, d’une manière générale, “les Américains comprennent qu’il existe une série de menaces et de défis dans le monde auxquels nous sommes confrontés chaque jour”, comme le terrorisme.

“Je suis convaincu que le président Biden, dans les décisions qu’il prend, garantira la sécurité du peuple américain”, a déclaré Sullivan.

Plus tôt mercredi, le représentant Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré dans un communiqué que son groupe avait “mis à la disposition de tous les membres du Congrès des informations concernant une menace grave à la sécurité nationale”.

“Je demande au président Biden de déclassifier toutes les informations relatives à cette menace afin que le Congrès, l’administration et nos alliés puissent discuter ouvertement des actions nécessaires pour répondre à cette menace”, a déclaré Turner, un républicain de l’Ohio.

Une lettre envoyée aux membres du Congrès par les deux principaux législateurs de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, obtenue par ABC News, indique que la menace est liée à « une capacité militaire étrangère déstabilisatrice qui devrait être connue de tous les décideurs politiques du Congrès ».

Kévin Lamarque/Reuters

Sullivan a déclaré lors du briefing à la Maison Blanche peu après qu’il prévoyait de rencontrer les législateurs.

“J’ai contacté plus tôt cette semaine la Bande des Huit” – faisant référence aux dirigeants des deux partis dans les deux chambres du Congrès et aux hauts responsables des services de renseignement – “pour me proposer à un briefing personnel… et en fait, nous a prévu un briefing pour les quatre membres de la Chambre du Gang des Huit demain”, a-t-il déclaré.

“Je suis donc un peu surpris que le député Turner soit venu aujourd’hui”, a-t-il déclaré, soulignant qu’il attendait avec impatience la réunion de jeudi.

Il a également déclaré que la Maison Blanche « est allée plus loin et a traité de la déclassification des renseignements dans l’intérêt national des États-Unis de manière plus créative et plus stratégique que n’importe quelle autre administration dans l’histoire. fais ça.”

“Mais juste pour être clair, Turner qualifie cela de question urgente en ce qui concerne une capacité militaire étrangère déstabilisatrice”, a demandé Mary Bruce, correspondante en chef d’ABC News à la Maison Blanche. “Etes-vous conscient qu’il existe ici une menace sérieuse et émergente à laquelle il fait référence ?”

“‘Je dirai simplement que j’ai personnellement contacté la Bande des Huit. Il est en fait très inhabituel que le conseiller à la sécurité nationale fasse cela. J’ai fait cela pour organiser une réunion. … Nous allons ayez cette conversation demain”, a déclaré Sullivan. “Je ne dirai rien de plus.”

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.