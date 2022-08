Un haut républicain américain exhorte le Canada à supprimer l’application ArriveCAN

Cet article fait partie de Watching Washington, une dépêche régulière des correspondants de CBC News qui rapporte la politique américaine et les développements qui affectent les Canadiens.

Quoi de neuf

Un républicain américain de premier plan a pesé sur le débat tourbillonnant autour d’ArriveCAN, l’application de voyage que le gouvernement canadien a introduite pour les voyages transfrontaliers pendant la pandémie.

Elle veut que ça disparaisse.

Elise Stefanik, membre de l’équipe de direction républicaine de la Chambre des États-Unis, représentante du district frontalier de l’État de New York et alliée inconditionnelle de Donald Trump, a écrit au gouvernement canadien.

Elle a écrit à l’ambassadeur du Canada à Washington cette semaine avec une demande : Arrêtez d’exiger que les gens utilisent ArriveCAN s’ils veulent entrer au Canada.

Stefanik a qualifié l’application d’obstacle glitch pour voyager sans aucun objectif de santé publique. Tout ce que cela fait maintenant, a-t-elle dit, est de confondre les gens et de les rendre moins susceptibles de traverser la frontière.

En elle lettre à Kirsten Hillman, elle a déclaré que la confusion à propos de l’application aggravait les temps d’attente à la frontière et incitait les gens à rester chez eux à un moment où les pays devraient encourager le partenariat transfrontalier.

“Cette exigence décourage les voyages, nuit au flux du commerce et accable les voyageurs avec la soumission d’informations de santé privées”, Stefanik ajoutée dans un rapport.

Quel est le contexte

Le débat sur ArriveCAN dure depuis un certain temps au Canada. Il se trouve que dans ce cas, la républicaine n ° 3 à la Chambre des représentants des États-Unis, surtout connue pour sa défense acharnée de Trump lors de son procès en destitution et dans son tentative de renverser les dernières élections américainesa pataugé.

Les maires des villes frontalières canadiennes implorent Ottawa de supprimer l’application, tout comme les entreprises et un démocrate américain des districts frontaliers, Brian Higgins.

Le gouvernement canadien a admis que l’application souffrait parfois de problèmes, qui donnaient aux voyageurs des instructions erronées. Certaines personnes entrant au Canada déclarent avoir reçu des instructions périmées les invitant à se mettre en quarantaine.

Le journal Buffalo News a également exhorté le Canada à reconsidérer sa position. “Ça ne marche pas”, a déclaré le journal dans un éditorial cette semaine. “Et cela nuit aux deux économies.”

Le journal du nord de l’État de New York a qualifié ArriveCAN d’idée intéressante et relativement simple à utiliser, mais a déclaré qu’il avait survécu à son utilité, d’autant plus que les entreprises dépendantes du tourisme autour de Niagara Falls souffrent toujours de la baisse des voyages à l’étranger et ont désespérément besoin de voyages transfrontaliers. visiteurs.

Et après

Le gouvernement Trudeau n’a donné aucune indication sur son intention de supprimer l’application. Les responsables fédéraux affirment que l’application permet en fait de gagner du temps en automatisant les questions sur le statut vaccinal, plutôt que de demander aux voyageurs de leur répondre verbalement.

Ottawa affirme avoir corrigé un problème qui affectait certains utilisateurs d’iPhone.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a suggéré qu’ArriveCAN pourrait être utilisé à l’avenir comme moyen d’automatiser le précontrôle douanier, quelque chose Australie a fait.