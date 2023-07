Un haut représentant chinois disparaît au milieu des rumeurs d’une liaison avec un présentateur de télévision bien connu

Le ministre chinois des Affaires étrangères a apparemment disparu de la vue du public, alimentant les spéculations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec un présentateur de télévision bien connu.

Des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles Qin Gang, connu pour son approche agressive en tant que l’un des diplomates « Wolf Warrior », pourrait avoir été victime de la direction de l’État communiste après n’avoir assumé ce rôle qu’en décembre.

Qin a été élevé sans heurts dans les rangs du Parti communiste chinois, passant du temps comme ambassadeur au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s’est fait un nom par son approche agressive des rencontres avec les officiels occidentaux.

Mais Qin n’a pas été vu depuis plusieurs semaines maintenant. Sa dernière apparition publique a été une rencontre avec son homologue sri-lankais le 25 juin. C’est une période particulièrement longue pour qu’un ministre des Affaires étrangères ne soit pas vu en public.

Cela a amené certains à affirmer qu’il avait peut-être eu une liaison avec un présentateur de télévision populaire, Fu Xiaotian, 40 ans, qui n’a pas non plus été vu depuis un certain temps après qu’une interview coquette ait fait surface entre eux.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang assiste à une conférence de presse conjointe avec la ministre norvégienne des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt à Oslo en mai

Fu Xiaotian est présentateur et producteur de Talk With World Leaders sur Phoenix TV en Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a d’abord refusé de commenter la disparition apparente du ministre.

Cependant, lorsqu’il ne s’est pas présenté à une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est à Jakarta, comme il devait le faire la semaine dernière, le ministère a invoqué des « raisons de santé ».

Wang Yi, prédécesseur de Qin et maintenant conseiller aux affaires étrangères de Xi Jinping, est intervenu à sa place et a même pris la relève pour s’entretenir avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Dans le même temps, la présentatrice de télévision Fu Xiaotian n’a pas non plus été vue depuis un certain temps, ainsi que son fils en bas âge.

Le présentateur formé à Cambridge est l’une des personnalités les plus en vue de la télévision chinoise et interviewe fréquemment les hauts responsables de l’État.

Cela a fait circuler des rumeurs, notamment dans la presse taïwanaise et hongkongaise, selon lesquelles les deux pourraient avoir eu une liaison.

Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné le « flirt affectueux » qui a été vu entre Qin et Fu dans une interview à Washington DC en mars de l’année dernière.

Les utilisateurs ont également noté la technique d’interview souvent coquette de Fu lorsqu’il s’adressait aux politiciens.

« Mais lorsqu’elle tourne son attention vers un haut fonctionnaire chinois, elle a peut-être enfreint les règlements du ministère chinois de la Sécurité d’État », a déclaré un utilisateur, comme l’a rapporté le Times.

La présentatrice de télévision Fu Xiaotian, 40 ans, n’a pas non plus été vue depuis un certain temps après qu’une interview coquette a fait surface entre elle et Qin

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang assiste à une conférence de presse conjointe avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock à Pékin le vendredi 14 avril 2023

La militante chinoise des droits de l’homme Lin Shengliang a noté que Qin était devenue l’ambassadrice de Chine aux États-Unis en 2021. L’entretien soi-disant « coquin » a eu lieu en mars 2022. Fu a ensuite donné naissance à son enfant en novembre de la même année.

Fu aurait ensuite partagé une photo de son fils sur la plateforme de médias sociaux Weibo avec le commentaire « une ouverture victorieuse » lorsque Qin a été promu conseiller d’État. Cela a amené certains à spéculer qu’elle félicitait l’actuel ministre des Affaires étrangères.

Puis, dans son dernier message sur les réseaux sociaux avant sa disparition de l’apparition publique, Fu a partagé des photos d’un jet, une capture d’écran de l’interview avec Qin et une photo d’elle avec son fils.

S’engager dans des affaires n’est pas inhabituel pour les hauts responsables chinois, mais peut être utilisé comme prétexte pour écarter ceux qui sont tombés sous le coup des dirigeants.