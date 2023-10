Un haut policier photographié portant la médaille des Malouines vu souriant sur la photo d’admission de la Marine deux ANS après la fin du conflit

Un PHOTO0 fait échouer l’affirmation d’un haut flic de « fausses médailles » sur la guerre des Malouines.

Cela prouve que Nick Adderley a rejoint la Royal Navy deux ans après la fin du conflit de 1982 avec l’Argentine.

Le chef de la police du Northamptonshire, Nick Adderley, est accusé de porter une fausse médaille de la guerre des Malouines.

Le Sun a découvert une photo d’Adderley dans l’entrée de la Royal Navy au HMS Raleigh en 1984, deux ans après la fin de la guerre des Malouines.

Le chef de la police Adderley, 57 ans, est accusé d’être fantasque en portant une médaille de combat.

Le Sun a découvert la photo de lui dans l’admission de la Royal Navy au HMS Raleigh en 1984, alors qu’il venait d’avoir 18 ans.

Il a servi deux ans dans la marine, selon des sources, et a rejoint la police en février 1992, à l’âge de 25 ans.

Des questions ont été soulevées hier soir sur les récits précédents de son service dans la Marine.

M. Adderley est le patron de la police du Northamptonshire, avec une rémunération de 165 000 £ par an depuis 2018.

Le commissaire de la police aux incendies et à la criminalité, Stephen Mold, a déclaré que la nomination d’Adderley était basée sur son expérience de première ligne et sa longue carrière dans la Marine.

Il a écrit à tous les policiers de la force : « Après plus de dix ans dans la Royal Navy, Nick a rejoint la Cheshire Constabulary en 1992. »

M. Adderley fait l’objet d’une enquête par le Bureau indépendant pour la conduite de la police sur des allégations de port de fausses médailles et ses communications avec M. Mold.

Il a porté un gong de guerre des Malouines alors qu’il avait 15 ans au moment du conflit.

Hier soir, Mick Neville – un ancien inspecteur en chef du Met et soldat – a déclaré : « Il a insulté les anciens combattants avec ses mensonges et ses exagérations et devrait démissionner immédiatement. »

M. Adderley a affirmé que la médaille était un cadeau de l’ancien frère de la Marine, Rick, lors de son émigration.

Mais Rick, 59 ans, porte depuis le gong en Australie.

M. Adderley a également porté une médaille d’Irlande du Nord sans avoir servi dans les Troubles.

Adderley a été accusé d’être un fantasme après avoir été photographié à plusieurs reprises portant la médaille Crédit : flickr/gmpolice

Nick a affirmé que la médaille était un cadeau de son ancien frère de la Marine, Rick, photographié en 2013. Cependant, on le voit ici portant la médaille en 2020.

Sa médaille de l’Atlantique Sud et sa rosette ont été décernées à toute personne ayant servi au moins un jour dans la zone de combat des Malouines. Crédit : Jeff Morris