Un haut officier militaire de l’OTAN exhorte les alliés et les dirigeants à se préparer à l’imprévu en Ukraine

BRUXELLES (AP) — L’Ukraine est engagée dans une bataille existentielle pour sa survie, presque deux ans après le début de sa guerre avec la Russie et les armées occidentales, et les dirigeants politiques doivent changer radicalement la façon dont ils l’aident à repousser les forces d’invasion, a déclaré mercredi un haut officier militaire de l’OTAN. .

Lors d’une réunion des hauts gradés de l’alliance de 31 pays, le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, a également déclaré que derrière les raisons de la guerre du président Vladimir Poutine se cache une peur de la démocratie, dans une année marquée par des élections à travers le monde. .

Au cours de deux jours de négociations à Bruxelles, les hauts responsables de l’OTAN devraient détailler les plans de ce qui devrait être le plus grand exercice militaire en Europe depuis la guerre froide, plus tard cette année. Les jeux de guerre se veulent une nouvelle démonstration de force de la part de l’OTAN et de son engagement à défendre toutes les nations alliées contre les attaques.

Alors que la guerre s’enlise et que le financement des États-Unis et de l’Union européenne en faveur de l’économie ukrainienne ravagée par le conflit est freiné par des luttes politiques internes, Bauer a appelé à une « approche globale de la société » pour relever ce défi, qui va au-delà de la planification militaire.

« Nous avons besoin que les acteurs publics et privés changent de mentalité pour passer d’une époque où tout était planifiable, prévisible, contrôlable et axé sur l’efficacité à une époque où tout peut arriver à tout moment. Une époque dans laquelle nous devons nous attendre à l’inattendu », a-t-il déclaré en ouvrant la réunion.

« Afin d’être pleinement efficaces, même à l’avenir, nous avons besoin d’une transformation militaire de l’OTAN », a ajouté Bauer.

Lundi, le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a annoncé que son gouvernement enverrait 20 000 soldats pour participer aux exercices militaires de l’OTAN – connus sous le nom de « Steadfast Defender » – dont beaucoup seraient déployés en Europe de l’Est de février à juin.

Le Royaume-Uni enverra également des avions de combat et de surveillance avancés, ainsi que des navires de guerre et des sous-marins.

Alors que les stocks de munitions diminuent à mesure que les alliés envoient du matériel militaire en Ukraine, le gouvernement norvégien a annoncé mercredi qu’il prévoyait 2 milliards de couronnes (192 millions de dollars) pour renforcer la capacité de production de l’industrie de défense, affirmant qu’il y avait « un besoin de grandes quantités de munitions ».

Le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, a déclaré que « l’augmentation des capacités de l’industrie de défense est importante, à la fois pour l’Ukraine, mais aussi pour garantir notre propre sécurité ».

La moitié des fonds ira à Nammo, un groupe aérospatial et de défense basé en Norvège et spécialisé dans la production de munitions, de moteurs de fusée et d’applications spatiales, “pour augmenter la production de munitions d’artillerie”, a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre.

A Bruxelles, Bauer a déclaré que l’OTAN continuerait à soutenir l’Ukraine à long terme.

« Aujourd’hui, c’est le 693ème jour de ce que la Russie pensait être une guerre de trois jours. L’Ukraine bénéficiera de notre soutien chaque jour à venir, car l’issue de cette guerre déterminera le sort du monde », a-t-il déclaré.

« Cette guerre n’a jamais constitué une menace réelle à la sécurité de la Russie, venant de l’Ukraine ou de l’OTAN », a ajouté Bauer. « Dans cette guerre, la Russie craint quelque chose de bien plus puissant que n’importe quelle arme physique sur terre : la démocratie. Si les Ukrainiens peuvent jouir de droits démocratiques, les Russes en auront bientôt aussi envie.»

___

Cette histoire a été modifiée pour donner le prénom correct de l’amiral Rob Bauer.

___

Jan M. Olsen à Copenhague a contribué à ce rapport.

___

Découvrez davantage de reportages d’AP sur la Russie et l’Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine