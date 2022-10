Un haut général iranien se moque des sanctions — RT World News

Le général de division Mohammad Bagheri a plaisanté en disant que l’UE pourrait voler ses actifs pour acheter du carburant pour les maisons des Européens en hiver

Le général de division Mohammad Bagheri, chef d’état-major de l’armée iranienne, s’est moqué lundi des efforts de l’UE pour le punir financièrement par des sanctions, donnant en plaisantant au bloc “l’autorisation de confisquer tous [his] propriétés et actifs… de tous les comptes bancaires dans le monde et les utiliser pour acheter du charbon pour les citoyens européens.”

“Un hiver difficile s’annonce !» a grincé Bagheri, faisant allusion à la crise énergétique à laquelle sont confrontés les citoyens européens alors qu’ils sont aux prises avec des prix du gaz à des niveaux record ou proches et même des pénuries potentielles de carburant en raison des sanctions que leurs dirigeants ont imposées aux fournisseurs russes.

de Bagheri “proposition humanitaire» est venu en réponse à une série de sanctions largement symboliques du Royaume-Uni et de l’UE, qui ont interdit l’entrée du général et de deux autres responsables militaires iraniens et ont permis la confiscation de tous les avoirs qu’ils détenaient dans ces juridictions. Le général est accusé d’avoir fourni à la Russie les drones kamikazes utilisés contre des infrastructures et des cibles militaires ukrainiennes, en violation d’un embargo partiel sur les armes.















Le général a réprimandé l’UE pour “prenant le chemin sans issue de leurs maîtres américains“, décrivant l’empilement contre son pays comme”L’aveugle guide l’aveugle.”

Rappelant à l’UE qu’il avait été sanctionné par le Trésor américain en novembre 2019 avec le reste de l’armée iranienne, Bagheri a noté que «nos forces armées ont transformé les menaces en opportunité», soulignant que si Téhéran n’était initialement pas en mesure d’acheter autant de fil de fer barbelé à d’autres pays en raison des sanctions, cela n’a donné au pays d’autre choix que de devenir autosuffisant. “Aujourd’hui [those countries] font la queue pour acheter des missiles et des drones iraniens», s’est-il vanté.

L’Iran et la Russie ont nié les accusations américaines et européennes de vente de drones. Le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU a insisté sur le fait que les avions sans pilote déployés en Ukraine étaient “fabriqué en Russie», tandis que l’ambassadeur d’Iran à l’ONU, Saeed Iravani, «catégoriquement» a rejeté le «réclamations infondées et non fondées.« Les États-Unis ont réagi en augmentant la mise, affirmant que non seulement des drones iraniens, mais aussi de véritables techniciens iraniens sont sur le terrain en Russie pour aider au fonctionnement des véhicules aériens.