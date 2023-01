Un haut général américain visite un site d’entraînement pour les soldats ukrainiens

ZONE D’ENTRAÎNEMENT DE GRAFENWOEHR, Allemagne (AP) – Lundi n’était que le deuxième jour pour les soldats ukrainiens du nouveau programme d’entraînement de l’armée américaine, mais le message passait haut et fort.

Ce sont des moments urgents. Et les leçons qu’ils recevront au cours des cinq prochaines semaines sur les armes, les véhicules blindés et les techniques de combat plus sophistiquées sont essentielles alors qu’ils se préparent à défendre leur pays contre l’invasion russe.

“Ce n’est pas une rotation ordinaire”, a déclaré lundi après-midi le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, lors de sa rencontre avec les commandants. “C’est l’un de ces moments où si vous voulez faire une différence, c’est tout.”

Milley, qui a visité la vaste zone d’entraînement de Grafenwoehr pour avoir un premier aperçu de la nouvelle instruction dite interarmes, a déclaré qu’elle préparerait mieux les troupes ukrainiennes à lancer une offensive ou à contrer toute recrudescence des attaques russes.

Il a passé un peu moins de deux heures au “Camp Kherson” – une section de la base nommée d’après une ville d’Ukraine où les troupes ukrainiennes ont remporté une victoire clé contre la Russie l’année dernière. Plus de 600 soldats ukrainiens ont commencé le programme d’entraînement élargi au camp juste un jour avant l’arrivée de Milley.

Pour la première fois depuis le début de la guerre il y a près d’un an, les journalistes ont eu un large accès pour regarder diverses parties de la formation. Les journalistes ont été autorisés à suivre Milley et à regarder ses interactions avec les troupes et les commandants ukrainiens et américains, mais n’ont pas été autorisés à rapporter des conversations spécifiques avec les forces ukrainiennes ni à prendre de photos ou de vidéos. Les restrictions reflètent les inquiétudes persistantes des États-Unis concernant l’escalade de la colère russe face à l’implication de l’Occident dans la guerre ou le déclenchement d’un conflit plus large.

Les États-Unis organisent des entraînements à Grafenwoehr depuis des années, y compris pour les forces alliées en Europe. Mais une formation limitée pour les forces ukrainiennes a commencé l’année dernière, peu de temps après l’invasion russe. À l’époque, il se concentrait spécifiquement sur divers systèmes d’armes fournis par les États-Unis, tels que l’obusier.

Le mois dernier, le Pentagone a annoncé qu’il élargirait la formation dans le but de perfectionner les compétences des forces ukrainiennes. Le cours de cinq semaines leur apprendra à déplacer et à coordonner efficacement leurs unités de la taille d’une compagnie et d’un bataillon au combat, en utilisant des forces d’artillerie, blindées et terrestres combinées.

Il comprendra un enseignement en classe et un travail sur le terrain qui commencera avec de petites escouades et se développera progressivement pour impliquer de plus grandes unités. Il se terminera par un exercice de combat plus complexe réunissant tout un bataillon et une unité d’état-major.

La formation à Grafenwoehr est effectuée par le 7e commandement de la formation de l’armée.

S’adressant à deux journalistes voyageant avec lui en Europe dimanche, Milley a déclaré que la formation complexe – combinée à un éventail de nouvelles armes, artillerie, chars et autres véhicules se dirigeant vers l’Ukraine – sera essentielle pour aider les forces du pays à reprendre le territoire qui a été capturé par la Russie au cours de la guerre de près de 11 mois.

Lundi, alors qu’il traversait la zone d’entraînement, Milley a plaisanté avec les troupes, les interrogeant sur leur expérience de combat et leur parlant de leur mission.

“L’urgence était claire”, a déclaré le colonel de l’armée Dave Butler, porte-parole de Milley. “Ces soldats partent défendre leur pays au combat.”

Milley a déclaré dimanche que l’objectif était que les armes et l’équipement entrants soient livrés à l’Ukraine afin que les forces nouvellement formées puissent les utiliser « quelque temps avant l’arrivée des pluies printanières. Ce serait l’idéal.

La nouvelle instruction intervient alors que les analystes occidentaux pointent des signes indiquant que le Kremlin se prépare à une guerre interminable et affirment que le commandement militaire russe se prépare à un effort de mobilisation élargi.

De l’autre côté du champ de bataille, les forces ukrainiennes font face à de violents combats dans la province orientale de Donetsk, où l’armée russe a affirmé qu’elle contrôlait la petite ville minière de Soledar. L’Ukraine affirme que ses troupes se battent toujours, mais si les troupes de Moscou prenaient le contrôle de Soledar, cela leur permettrait de se rapprocher de la plus grande ville de Bakhmut, où les combats font rage depuis des mois.

La Russie a également lancé un barrage généralisé de frappes de missiles au cours du week-end, notamment à Kyiv, dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est, et dans la ville de Dnipro, dans le sud-est, où le nombre de morts dans un immeuble est passé à 40.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press