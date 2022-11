Un haut général américain promet une aide militaire à Taïwan

Un conflit avec les États-Unis serait un “vraiment mauvais choix” pour Pékin, a déclaré le plus haut gradé américain

Le président américain des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, a déclaré que le Pentagone soutiendrait l’armée taïwanaise avec des armes et une formation, avertissant d’une attaque chinoise sur l’île tout en accusant Pékin de chercher « supériorité militaire mondiale ».

S’exprimant lors d’une un événement tenue mercredi par l’Economic Club de New York, le général américain a souligné que Washington continuerait à renforcer la coopération sécuritaire avec Taipei, malgré les vives objections de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie du territoire souverain de la Chine.

“Les États-Unis se sont engagés par le biais du Taiwan Relations Act, et le président [Joe] Biden a déclaré à plusieurs reprises récemment que les États-Unis continueraient à soutenir Taïwan », a déclaré Milley, se référant à la législation américaine décrivant la relation avec Taipei. “Nous les soutiendrons militairement” et « essayez de les former et de les équiper ».

Milley a poursuivi en affirmant que bien que rien n’indique que Pékin attaquera l’île dans un avenir immédiat, le président chinois Xi Jinping est maintenant “évaluer la situation et recalculer ce qu’ils pourraient faire”, notant qu’un assaut à travers le détroit de Taiwan serait “vraiment difficile.”

“C’est vraiment dur. Et je pense qu’ils commencent à s’en rendre compte », a-t-il poursuivi, ajoutant que les préparatifs d’une attaque et la réalisation d’une attaque sont “deux choses différentes”.

Lire la suite Taïwan doit “se préparer” à l’invasion, selon le président

L’année dernière, le dirigeant taïwanais Tsai Ing-wen a affirmé que des militaires américains entraînaient déjà des troupes sur l’île, mais a refusé de préciser combien d’Américains étaient déployés, disant seulement que c’était “pas autant que les gens le pensaient.” De plus, le chef des forces spéciales américaines, Christopher Maier, a également suggéré que le Pentagone envoie des conseillers américains pour instruire les soldats taïwanais sur la façon de repousser un “débarquement amphibie” en mai 2021. On ne sait pas si cette proposition a jamais été retenue.

Le général américain a souligné un point de discussion clé repris à plusieurs reprises par des responsables à Washington, insistant sur le fait que Pékin est le principal concurrent et le principal problème de sécurité des États-Unis. Il a déclaré que le pays cherchait “régional” – et éventuellement “global” – militaire “supériorité,” arguant qu’il aimerait atteindre ce dernier avant l’année 2050.

“Nous sommes d’accord avec la concurrence – pas de problème”, il a dit. “Mais si la Chine veut un conflit, alors ce serait un très mauvais choix pour la Chine.”

Lire la suite Le président chinois Xi envoie un message aux militaires

Les responsables américains traitent de plus en plus l’île comme une nation souveraine au mépris de la “Une seule Chine” politique, que Washington reconnaît formellement. Le président américain Joe Biden a même promis à plusieurs reprises que l’armée américaine aiderait à repousser une invasion chinoise, mais les assistants de la Maison Blanche sont revenus sur ces déclarations à chaque fois.

Lors de son rapport au Congrès du Parti communiste chinois le mois dernier, le président chinois Xi Jinping a souligné le risque d’un conflit armé à propos de Taïwan. Il a réitéré que l’objectif principal de Pékin était la réunification pacifique, mais a averti que Pékin se réservait le droit d’utiliser la force militaire pour empêcher d’éventuelles tentatives de l’administration taïwanaise de déclarer l’indépendance. La semaine dernière, il a ordonné à l’armée du pays de s’assurer qu’elle est prête à répondre aux menaces à la sécurité découlant d’une nouvelle ère de turbulences mondiales.