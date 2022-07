Un haut général américain met en garde contre une Chine plus “agressive”

Le président des chefs d’état-major interarmées a affirmé que l’armée chinoise était devenue un plus grand danger pour l’Amérique et ses alliés

Le général américain tire la sonnette d’alarme sur l’armée chinoise, affirmant qu’elle est devenue de plus en plus agressive lors de rencontres avec d’autres forces militaires opérant dans la région Asie-Pacifique, se faisant une plus grande menace pour les États-Unis et leurs alliés.

“Le message est que l’armée chinoise, dans les airs et en mer, est devenue beaucoup plus et sensiblement plus agressive dans cette région particulière”, a déclaré dimanche le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, lors d’une visite en Indonésie.

Les interceptions d’avions et de navires américains et alliés par les forces chinoises ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années, a déclaré Milley. Le nombre de ces interactions jugées “peu sûr” par le Pentagone a augmenté de la même manière. Le général a récemment ordonné à son état-major de compiler un rapport détaillant les interactions entre les forces chinoises et les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Lors d’un de ces incidents le mois dernier, un pilote de jet chinois J-16 aurait mis en danger l’équipage d’un avion de surveillance australien dans l’espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le pilote aurait coupé devant l’avion et lâché un paquet de paillettes contenant de petits morceaux d’aluminium, dont certains ont été aspirés dans le moteur de l’avion australien.

Les responsables américains ont de plus en plus exprimé leurs inquiétudes concernant la politique militaire et étrangère de la Chine, notamment son refus de se joindre aux sanctions contre la Russie dans la crise ukrainienne. Pas plus tard que le mois dernier, le général de division de l’US Air Force a déploré que Pékin construise son arsenal d’armes cinq à six fois plus vite que Washington et le fasse à un coût considérablement inférieur. Il a fait valoir que les ambitions géopolitiques de la Chine sont “une menace existentielle pour notre mode de vie, pour les libertés dont nos enfants peuvent ou non jouir.”

Pékin a repoussé. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que les États-Unis étaient à l’origine du conflit russo-ukrainien. Les responsables chinois ont également accusé Washington d’augmenter les tensions en Asie-Pacifique, notamment en se mêlant de Taiwan, que Pékin considère comme une province séparatiste.

Des responsables chinois auraient averti l’administration du président Joe Biden d’une éventuelle réponse militaire si la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi (D-Californie), effectuait une visite prévue à Taïwan le mois prochain.

Milley a fait son escale en Indonésie dans le cadre d’un voyage à travers la région Asie-Pacifique, culminant avec une réunion des chefs de la défense plus tard cette semaine à Sydney. Parmi les préoccupations susceptibles d’être discutées figure le nouvel accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon, qui a été signé en avril. Les États-Unis et l’Australie craignent que la Chine ne tente de construire une base militaire aux Îles Salomon.

“C’est un domaine dans lequel la Chine essaie de faire de la sensibilisation à ses propres fins. Et encore une fois, c’est préoccupant parce que la Chine ne le fait pas uniquement pour des raisons bénignes », l’Associated Press a cité Milley comme disant aux journalistes qui voyagent avec lui lors de son voyage en Asie. « Ils essaient d’étendre leur influence dans toute la région. Et cela a des conséquences potentielles qui ne sont pas nécessairement favorables à nos alliés et partenaires dans la région.”