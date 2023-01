Un haut général américain inspecte les troupes ukrainiennes

Mark Milley a visité un camp allemand pour superviser le programme de formation nouvellement élargi du Pentagone

Le président américain des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, l’officier le plus haut gradé des forces armées américaines, a rencontré des soldats ukrainiens en formation au Pentagone dans une base en Allemagne, où Washington a récemment intensifié ses efforts pour préparer les troupes étrangères au combat.

Le général a visité la zone d’entraînement de Grafenwoehr de l’armée américaine dans l’État allemand de Bavière pendant un peu moins de deux heures lundi, supervisant les opérations d’entraînement avec des soldats ukrainiens et leurs instructeurs américains.

«Ce n’est pas une rotation ordinaire. C’est l’un de ces moments dans le temps où si vous voulez faire une différence, c’est tout », Milley a déclaré lors d’une réunion avec les commandants.

Bien que les journalistes aient été autorisés à accéder au site d’entraînement, il leur aurait été interdit de filmer ou de photographier le général alors qu’il parlait avec les Ukrainiens, ou de relayer le contenu de leurs conversations.

Lire la suite Les États-Unis étendent l’entraînement des troupes ukrainiennes à l’Allemagne

Le voyage a coïncidé avec une extension du programme de formation américain pour les troupes ukrainiennes à la base de Grafenwoehr juste un jour auparavant, Milley déclarant que le Pentagone espère maintenant former 500 soldats prêts au combat en cinq à huit semaines. Il a ajouté que le programme se concentrerait sur l’entraînement interarmes – faisant référence à la coopération sur le champ de bataille entre l’infanterie, les blindés, l’artillerie et les unités aériennes.

Les soldats ukrainiens recevront des instructions sur une grande variété d’armes et d’équipements au cours des prochaines semaines, y compris les véhicules de combat Bradley contenus dans le dernier paquet d’armes de 3 milliards de dollars américains pour Kiev. Milley a noté que le Pentagone avait offert une formation similaire aux soldats ukrainiens avant que le conflit actuel n’éclate, mais a déclaré que les conseillers américains se concentraient davantage sur l’instruction de certains équipements fournis par les États-Unis depuis février dernier.

Cependant, malgré l’approbation d’environ 25 milliards de dollars d’aide militaire directe par la Maison Blanche depuis février dernier, Kiev a réclamé des fournitures supplémentaires, demandant spécifiquement des armures lourdes telles que le char de combat principal M1 Abrams. Washington ne semble pas disposé à exaucer ce souhait pour le moment.

Lire la suite L’Otan promet plus d’armes lourdes pour l’Ukraine

Pendant ce temps à Kiev, une délégation de hauts responsables militaires et diplomatiques américains a rencontré lundi leurs homologues ukrainiens, tenant également un entretien avec le président Vladimir Zelensky. L’équipe américaine comprenait la sous-secrétaire d’État Wendy Sherman, le sous-secrétaire à la Défense Colin Kahl et le conseiller principal adjoint à la sécurité nationale Jon Finer, qui ont déclaré avoir rencontré des responsables ukrainiens pour “discuter des efforts diplomatiques et de l’aide à la sécurité pour renforcer les capacités de sécurité de l’Ukraine”, ainsi que l’aide économique américaine et les futures relations commerciales.

Moscou a dénoncé à plusieurs reprises la vague massive d’armes étrangères à Kiev, le président Vladimir Poutine ayant récemment déclaré que la Russie était désormais confrontée à la “Le potentiel et les capacités militaires de presque tous les principaux pays de l’OTAN.” Insistant sur le fait que le soutien n’aura aucun effet sur les opérations militaires russes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dimanche que les chars occidentaux étaient expédiés à Kiev. “brûlera comme le reste [of their weapons].”