Un haut fonctionnaire qui occupait en même temps des emplois à Greensill et au Cabinet Office rejette l’étiquette de «double casquette»

Un haut fonctionnaire qui occupait des postes à la fois à Greensill Capital et au Cabinet Office a défendu sa nomination, car il a rejeté les suggestions selon lesquelles il était « double casquette » comme « inapproprié ».

Défendant son double rôle, apparu lors du scandale du lobbying de Greensill, Bill Crothers l’a décrit comme un « arrangement transitoire » alors qu’il quittait la fonction publique, et a insisté : « Aucun conflit ne s’est produit ».

L’arrangement a fait l’objet d’un examen minutieux plus tôt cette année, alors que Sir Eric Pickles, président du groupe de surveillance du lobbying du gouvernement, a demandé pourquoi le Cabinet Office avait autorisé la situation, qualifiée de «choquante» par les travaillistes.

M. Crothers avait travaillé en tant que directeur des achats du gouvernement et est resté un employé de la fonction publique lorsqu’il a rejoint l’entreprise aujourd’hui effondrée en tant que conseiller à temps partiel de son conseil d’administration en 2015.

L’émergence du chevauchement du rôle de M. Crothers au gouvernement et à Greensill a incité Simon Case, le secrétaire du cabinet, à ordonner à chaque ministère de parcourir l’emploi de son personnel pour examiner tout autre cas d’emploi rémunéré en dehors de la fonction publique.

L’examen rapide a révélé que des dizaines de hauts fonctionnaires occupaient un emploi rémunéré parallèlement à leur rôle au sein du gouvernement, mais a ajouté « qu’ils apportent souvent des contributions à la vie publique plus large – par exemple en tant que magistrat, réserviste, directeur d’école ou administrateur caritatif ».

Apparaissant devant la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, M. Crothers a insisté : « Mon intention était de suivre complètement les règles dans l’esprit et dans la forme. J’ai été transparent dans tout ce que j’ai fait et aucun conflit n’est survenu.

Il a affirmé qu’au cours de l’été 2015, il avait eu plusieurs conversations avec l’ancien secrétaire de cabinet Lord Jeremy Heywood, décédé en 2018, et l’ancien secrétaire permanent John Manzoni, à propos de sa « transition de retour dans le secteur privé ».

« Dans la presse, l’expression » double casquette « a été utilisée et je pense simplement que ce n’est pas approprié », a-t-il déclaré aux députés.

« Il s’agissait d’un arrangement transitoire et Jeremy Heywood et John l’ont effectivement qualifié d’arrangement transitoire. »

M. Crothers, qui a suggéré qu’il était recruté pour son expérience précédente dans le secteur privé, a ajouté: «Lorsque j’ai eu ces conversations avec Jeremy Heywood et John Manzoni, j’étais clair que je devenais conseiller de Greensill et que je deviendrais en temps voulu directeur. «

L’ancien employé de la fonction publique a également suggéré que Lord Heywood lui avait dit que Lex Greensill était un « homme de la plus haute intégrité et qu’il soutenait que je rejoigne le conseil d’administration de Greensill Capital ».

M. Crothers, cependant, a refusé de dire combien il était payé par l’entreprise, se contentant de dire aux députés: «Je ne pense tout simplement pas qu’il soit approprié d’être précis.

« Ce que je peux vous dire, c’est que cela correspondait au revenu que je gagnais avec Accenture en tant qu’associé principal. C’était bien plus qu’un fonctionnaire.