Malgré le retard des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour sceller ces accords, et un processus d’autorisation lent par le régulateur de l’UE, le déploiement a finalement été lancé juste après Noël.

Mais sa gestion d’une crise croissante sur les pénuries de vaccins à l’Union européenne, qui a abouti à une gaffe majeure qui menaçait de rompre les relations délicates avec la Grande-Bretagne, un ancien membre du bloc, a ébranlé son image d’acier et a opposé des hauts fonctionnaires les gens dont elle dépend – contre elle.

Alors que le problème avec Pfizer semblait limité et gérable, la situation avec AstraZeneca s’est rapidement transformée en une guerre vaccinale totale entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne. Il est apparu que la société avait livré sans heurts des vaccins à la Grande-Bretagne, tout comme elle a informé le bloc qu’elle réduirait de 75% les volumes de livraison promis au premier trimestre, bouleversant la planification de la vaccination dans les 27 États membres.

Mais à peine un mois après le lancement du vaccin, qui s’annonçait dramatiquement derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis, Pfizer et AstraZeneca ont informé la commission qu’ils ne livreraient pas les doses comme promis, principalement en raison de problèmes de production.

Plus tard dans la semaine, la commission a déployé une politique à moitié cuite exigeant une autorisation préalable pour les exportations de vaccins fabriqués dans l’Union européenne, afin de pouvoir vérifier que des entreprises comme Pfizer et AstraZeneca n’envoyaient pas les vaccins promis au bloc à l’étranger.

Le mouvement a été accueilli avec panique et incrédulité. Les critiques ont accusé l’Union européenne, qui a passé des années à critiquer l’administration Trump pour avoir érigé des barrières commerciales, de faire de même. Et les partisans du Brexit ont trouvé de nouvelles munitions contre le bloc, l’accusant d’essayer de retirer des vaccins aux Britanniques, dont le pays est en proie à une deuxième vague catastrophique et faisait enfin du bon travail pour les vacciner.

L’idée était une idée originale de Mme von der Leyen et de son entourage, ont déclaré plusieurs hauts responsables de l’UE. Six de ces responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils ne voulaient pas critiquer publiquement Mme von der Leyen, ont déclaré que la présidente s’était uniquement appuyée, par habitude, sur un sous-groupe extrêmement restreint de conseillers, excluant des délibérations non seulement des experts personnel, mais même certains de ses membres supérieurs du cabinet.

Et lorsqu’il s’agissait de présenter la politique au public, Mme von der Leyen a envoyé Mme Kyriakides, la commissaire à la santé, et Valdis Dombrovskis, un vice-président de la commission qui s’occupe de plusieurs questions d’économie, y compris le commerce.

Vendredi soir, alors que le texte juridique de la politique élaborée à la hâte était publié, les journalistes ont remarqué qu’il prévoyait que l’Union européenne activait une clause nucléaire dans les termes du divorce avec la Grande-Bretagne, connue sous le nom d’article 16 du protocole d’Irlande du Nord, qui réinstaure pratiquement une frontière dure sur l’île d’Irlande, l’un des points les plus difficiles que le bloc a dû aplanir avec la Grande-Bretagne.

L’idée était que l’activation de cette clause supprimerait une échappatoire permettant à la Grande-Bretagne d’éloigner les vaccins de l’UE du bloc en utilisant le manque de frontières entre la République d’Irlande, un pays de l’UE, et l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni.

Les retombées ont été rapides et furieuses. À 1 heure du matin samedi, à la suite de plusieurs appels tendus, notamment avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, Mme von der Leyen a effectué un demi-tour embarrassant, annulant l’invocation de l’article 16.