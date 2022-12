Un haut dirigeant de Meta explique pourquoi la vision du métaverse de Mark Zuckerberg est confrontée au test de sa vie

Meta a eu une année difficile.

En 2022, la société a vu le cours de ses actions chuter à un niveau historiquement bas, licencié 11 000 de ses employés et fait face à un scepticisme intense de la part d’investisseurs impatients quant à la faisabilité de sa vision futuriste du métaverse. Mais cela ne convaincra pas le géant de la technologie de changer ses plans.

Dans une note au personnel de Meta également publiée sur les réseaux sociaux, l’un des principaux dirigeants de Meta, le CTO Andrew “Boz” Bosworth, a évoqué lundi le moment difficile dans lequel se trouve l’entreprise. Il a clairement indiqué que l’entreprise doublerait ses plans. pour créer de nouvelles technologies AR / VR, y compris celles qui alimentent le métaverse, qui est une série de mondes virtuels 3D immersifs où les gens peuvent socialiser, travailler et jouer en utilisant des avatars numériques d’eux-mêmes.

“Nous n’avons jamais pensé que ce serait facile ou simple, mais cette année a été encore plus difficile que prévu”, a écrit Bosworth. « Les défis économiques à travers le monde, combinés aux pressions sur le cœur de métier de Meta, ont créé une parfaite tempête de scepticisme quant aux investissements que nous réalisons. Ce sont des moments qui mettent vraiment à l’épreuve la confiance des gens dans l’avenir.

La note de Bosworth a expliqué pourquoi les employés – et le public – devraient croire en l’investissement de 10 milliards de dollars par an de l’entreprise dans le développement de nouvelles technologies telles que l’AR/VR, le suivi oculaire et le traitement graphique.

“Ce message est ma tentative de remettre les pendules à l’heure”, a déclaré Bosworth dans une interview avec Recode la semaine dernière, s’adressant aux critiques qui pensent que Meta dépense trop pour de nouvelles technologies qui ne se sont pas encore propagées à la même échelle que les médias sociaux. . « Il y a eu un très mauvais malentendu sur l’entreprise et sur le fait que 80 % de l’investissement que nous réalisons est un investissement dans le cœur de métier. Et si vous demandez à la personne moyenne, n’est-il pas raisonnable pour une entreprise d’investir un certain pourcentage, peut-être même 20 %, dans son avenir ? »

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pense que le métaverse sera la prochaine itération d’Internet, un changement technologique semblable au téléphone mobile. Mais même dans le meilleur des cas pour Zuckerberg, il faudra du temps pour réaliser cette vision – selon ses estimations, jusqu’à 10 ans. Pendant ce temps, certains investisseurs sont devenus méfiants. L’un d’eux a récemment qualifié les dépenses continues de Meta de “terrifiantes” dans une récente lettre ouverte exhortant l’entreprise à réduire ses dépenses.

Dans sa note de service, Boz s’est opposé à ce que Meta cède à ce type de pression du marché.

« En période de boom, il est facile de faire des investissements importants et ambitieux dans ce qui s’en vient. Mais lorsque les conditions économiques tournent, il est tout aussi facile de tourner dans l’autre sens : réduisez vos ambitions, tenez-vous en à ce qui est le plus sûr et le plus rentable aujourd’hui, et tirez-en le plus possible », a écrit Bosworth.

L’exécutif a fait valoir qu’il y a «des conséquences désastreuses pour ce type de réflexion à court terme», affirmant qu’il en résulte «des entreprises évidées qui ont renoncé à innover il y a longtemps, se contentant de tourner la manivelle sur une entreprise existante jusqu’à ce qu’elle cesse de fonctionner. ”

Les commentaires de Bosworth interviennent à un moment où la Silicon Valley attend depuis longtemps une invention révolutionnaire majeure. Cela fait des années qu’aucun des géants de la technologie en titre – Apple, Google ou Meta – n’a lancé une technologie aussi transformatrice que ses produits précédents comme le téléphone mobile, le moteur de recherche en ligne, l’ordinateur personnel ou une plate-forme de médias sociaux comme Facebook. . Depuis un an et demi, Meta se positionne comme un leader potentiel sur ce front.

Et tandis qu’Apple et d’autres géants de la technologie investissent également dans la technologie AR / VR, Zuckerberg est dans une position unique: il est le seul grand PDG technologique restant qui est également fondateur de l’entreprise, avec le contrôle du conseil d’administration et une immunité essentielle contre le licenciement. Il a également sorti plusieurs itérations de casques AR/VR avant même qu’Apple n’ait lancé un seul produit dans cet espace, donnant à Meta une longueur d’avance dans le développement.

Mais Meta doit encore continuer à gagner de l’argent en développant son activité principale : la vente de publicités sur les réseaux sociaux. La société se remet toujours d’un coup dur pour son activité publicitaire après qu’Apple a lancé l’outil App Tracking Transparency sur les iPhones qui limitait la capacité de Meta à cibler les publicités – la société a prédit qu’elle perdrait 10 milliards de dollars à cause de ces changements en 2022 seulement. Cette année, Facebook a également signalé sa toute première baisse du nombre d’utilisateurs mondiaux au cours du dernier trimestre de 2021, car il fait face à une concurrence croissante de TikTok. C’est un signal pour certains que la plate-forme perdait de sa pertinence, en particulier avec les jeunes utilisateurs et dans les pays développés comme les États-Unis. Bosworth a fait valoir dans sa note que ses détracteurs « avaient mal compris » certaines tendances ici. Il a souligné que l’engagement de Facebook augmente au troisième trimestre de 2022 et que WhatsApp, propriété de Meta, connaît la croissance la plus importante en Amérique du Nord par rapport aux autres régions.

Bosworth a également donné un aperçu de ce sur quoi Meta prévoit de se concentrer à l’avenir dans ses efforts AR / VR.

Cette année, Meta a sorti un casque de «réalité mixte» à 1 500 $, appelé Quest Pro. La réalité mixte signifie qu’au lieu d’être complètement immergé dans un environnement virtuel, vous pouvez voir la réalité virtuelle projetée sur votre environnement. Le Quest Pro est commercialisé auprès de clients professionnels tels que les architectes, les créateurs de vêtements et d’autres professionnels qui utilisent la modélisation 3D pour leur travail.

Les casques de réalité virtuelle Quest 2 plus anciens et plus abordables de Meta sont plus populaires auprès des consommateurs réguliers (ils sont le premier casque VR sur le marché grand public), mais les technologies sont toujours de niche par rapport à l’échelle de Facebook ou d’Instagram appartenant à Meta. À titre de comparaison, Meta a vendu environ 14,8 millions de casques Quest 2 depuis son lancement, selon le cabinet d’analystes IDC, tandis que Facebook compte près de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois.

C’est en grande partie parce que les produits VR sont volumineux et difficiles à porter sur votre visage pendant plus de quelques heures à la fois. Et bien qu’ils soient amusants pour les jeux et les lieux de rencontre virtuels, ce ne sont pas des technologies essentielles comme un ordinateur portable ou un téléphone.

Meta espère que davantage de personnes utiliseront éventuellement les produits AR / VR à mesure qu’ils deviendront plus légers et technologiquement sophistiqués.

“Il ne faudra pas longtemps avant qu’un casque VR soit capable d’émuler une puissante configuration d’ordinateur domestique, à partir d’un appareil qui tient dans un sac à dos et peut être utilisé n’importe où”, a écrit Bosworth.

Alors que les ambitions de Meta pour AR / VR sont audacieuses, il a parfois du mal à vendre des parties de sa vision au public, et même à certains de ses propres employés. La plate-forme sociale métaverse phare de Meta, Horizon Worlds, n’était pas suffisamment utilisée par ses propres employés, en partie parce qu’elle était trop boguée, comme l’a rapporté The Verge en octobre. Le titan de l’industrie de la réalité virtuelle John Carmack, qui était consultant exécutif sur la réalité virtuelle pour Meta, a quitté l’entreprise vendredi, déclarant dans une note d’adieu désormais publique que s’il croyait au potentiel des produits de réalité virtuelle de Meta, il remettait en question l’efficacité de l’entreprise. pour les construire. En dehors du monde de la réalité virtuelle, de nombreux commentateurs des médias sociaux ont critiqué l’apparence des avatars virtuels de Meta dans ses produits AR/VR – une capture d’écran de l’avatar de Mark Zuckerberg a été largement moquée sur Twitter et d’autres plateformes pour être sans jambes et caricaturale (en réponse, le PDG de la technologie fait la démonstration d’un avatar mis à jour une semaine plus tard).

Bosworth a déclaré à Recode que la société avait un «vrai problème» pour amener les gens à comprendre la valeur des produits métavers de Meta lorsqu’ils ne portent pas de casque VR et qu’ils ne bénéficient pas de l’expérience complète, mais qu’ils voient plutôt une capture d’écran 2D aplatie de celui-ci sur un téléphone portable ou ordinateur. Il a déclaré que ses équipes travaillaient sur des améliorations des systèmes techniques qui alimentent les avatars pour les rendre plus “robustes”.

Mais en fin de compte, les avatars ne représentent qu’une petite fraction de la façon dont Meta dépense son budget annuel de 10 milliards de dollars pour les technologies futuristes qui composent sa division “Reality Labs”. La société investit environ la moitié de son budget Reality Labs dans la réalité augmentée, par exemple, y compris le développement de nouveaux périphériques matériels, a déclaré Bosworth. Bosworth a déclaré qu’au fil du temps, Meta espère prouver que ses détracteurs ont tort en fabriquant des produits que les gens utilisent réellement.

“La voie pour que cela devienne un appareil plus omniprésent est de le rendre plus précieux pour plus de gens.” il a dit. “Et c’est ce que nous essayons de faire.”