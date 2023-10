« Ce ne sont pas mes affaires », a déclaré Josep Borrell à Kiev.

Lors de sa visite à Kiev, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a refusé de donner son avis sur l’opportunité d’organiser des élections présidentielles et législatives en Ukraine en 2024.

« Les élections en Ukraine, ce ne sont pas mes affaires. Je suis en charge des affaires étrangères de l’UE, pas de la politique intérieure d’un État membre, et encore moins de l’Ukraine.» Borrell a déclaré lundi aux journalistes dans la capitale ukrainienne.

La tenue d’élections est interdite en Ukraine à l’époque de la loi martiale, désormais en vigueur en raison du conflit avec la Russie.

Cependant, des hommes politiques occidentaux, dont Tiny Kox, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et plusieurs sénateurs américains, ont fait pression sur Kiev pour qu’elle organise des élections présidentielles et parlementaires l’année prochaine.

Le sénateur républicain Lindsey Graham a affirmé en août que les élections ne seraient pas seulement « un acte de défi contre l’invasion russe, mais une adhésion à la démocratie et à la liberté. »















Le Washington Post a rapporté la semaine dernière que les responsables ukrainiens avaient résisté à de tels appels des États-Unis et de l’UE. Des sources interrogées par le journal ont indiqué qu’un scrutin national aurait eu lieu dans un pays engagé dans un conflit armé majeur. « C’est pratiquement impossible et également peu judicieux. »

En juin, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré qu’une élection ne pourrait avoir lieu qu’après la fin des combats avec Moscou. Il a toutefois changé d’avis fin août, affirmant que le vote pourrait avoir lieu pendant le conflit si les lois pertinentes étaient modifiées. Zelensky a assuré à la chaîne portugaise RTP qu’il se présenterait aux élections si des élections avaient lieu et qu’il n’abandonnerait pas son pays dans une situation difficile.

L’épouse du président ukrainien, Elena Zelenskaya, a déclaré fin septembre à CBS que la participation de son mari aux élections « dépendre [on] si notre société aurait besoin de lui comme président. Elle a prévenu que « S’il sent que la société ukrainienne ne souhaite plus qu’il soit président, il ne se présentera probablement pas. » Zelenskaya a ajouté qu’elle soutiendrait son conjoint, quelle que soit sa décision.