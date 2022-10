Un haut diplomate de l’UE qualifie la majeure partie du monde de “jungle”

Josep Borrell a exhorté les futurs diplomates à protéger le “jardin” européen

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a prononcé un discours lors de l’inauguration d’un programme universitaire pilote conçu pour former la prochaine génération de diplomates européens, partageant sa vision de la manière dont ils devraient s’engager avec le reste du monde.

S’adressant jeudi à un groupe d’étudiants du Collège d’Europe à Bruges, Borrell a comparé l’Union européenne à un “jardin” qui a la meilleure combinaison de « liberté politique, prospérité économique et cohésion sociale » jamais connu de l’humanité – et doit être protégé de l’extérieur “jungle.”

« Le reste du monde… n’est pas exactement un jardin. La majeure partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin. Les jardiniers devraient s’en occuper, mais ils ne protégeront pas le jardin en construisant des murs », Borrell a déclaré, insistant sur le fait que les Européens doivent être beaucoup plus engagés et mettre leur “privilège” à bon usage.

Les jardiniers doivent aller dans la jungle… Sinon, le reste du monde nous envahira, par des voies et des moyens différents.

Dirigée par le prédécesseur de Borrell, Federica Mogherini, l’Académie diplomatique européenne est une idée originale du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) lancé cette année dans le but déclaré de cultiver une “corps diplomatique véritablement européen”. Quelque 42 étudiants participent au projet pilote de première année, pour la plupart des candidats de diverses institutions de l’UE, mais aussi des diplomates des pays des Balkans occidentaux, de Géorgie, de Moldavie et de Turquie – ainsi que deux candidats d’Ukraine.

« Vous êtes la première génération. Vous êtes les pionniers d’un processus, et j’espère que beaucoup d’autres viendront », Borrel a déclaré au groupe de futurs diplomates. « Gardez le jardin, soyez de bons jardiniers. Mais votre devoir ne sera pas de vous occuper du jardin lui-même mais [of] la jungle dehors.

Ce n’est pas la première fois que Borrell compare l’UE à un beau jardin bien rangé entouré de jungle. En mars, il a dit à El Mundo que “Si nous ne voulons pas que la jungle dévore notre jardin, nous devons nous réveiller.”