Un haut diplomate de l’UE mécontent de la popularité de Lavrov

Josep Borrell se plaint que les médias occidentaux continuent de l’ignorer, tout en rapportant les propos du ministre russe des Affaires étrangères

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, s’est plaint d’être moins populaire auprès des médias occidentaux que le haut diplomate russe Sergueï Lavrov.

Dans une interview accordée à la station de radio espagnole Cadena SER mardi, Borrell a évoqué la récente tournée du ministre russe des Affaires étrangères en Égypte, en RD Congo, en Éthiopie et en Ouganda, déclarant : “Lavrov se rend en Afrique et essaie de persuader les Africains que les sanctions sont à blâmer pour tout ce qui se passe… et l’ensemble des médias occidentaux le répète.”

“Je vais en Afrique pour dire le contraire, que les sanctions n’ont rien à voir avec ça, et que personne ne le ramasse”, se lamenta-t-il.

Le chef de la politique étrangère de l’UE a expliqué l’attention que Lavrov reçoit, en disant : “Il y a une certaine tendance à écouter l’ennemi, l’adversaire.”

“Les mensonges circulent plus vite que la vérité” et à cause de cela Bruxelles devrait “redoubler” efforts pour expliquer sa position au public, a-t-il conclu.

Le magazine d’information américain Politico a fait écho à la comparaison entre les voyages des diplomates en Afrique dans un article de lundi, affirmant que le concours pour un public africain, entre les diplomates de l’UE et de la Russie, était “de guingois” en faveur de Lavrov.

Lire la suite Le président ougandais commente les relations avec la Russie

Un article d’opinion, expliquant le rôle des États-Unis et de l’UE dans la crise alimentaire en Afrique, que le ministre russe des Affaires étrangères a rédigé avant sa tournée sur le continent, a été repris par des dizaines de médias locaux et partagé par des milliers de personnes sur Facebook, il souligné.

« Au cours de la même période, Josep Borrell… était un fantôme virtuel en ligne, basé sur les données de CrowdTangle, un outil d’analyse des médias sociaux appartenant à Meta. Il n’a obtenu qu’une seule mention sur Facebook à propos de l’Afrique par rapport au raz-de-marée de Lavrov », Politico a écrit.

Selon le point de vente, cette situation “met en évidence ce que beaucoup au sein des cercles politiques de l’UE savent depuis des années, mais peu sont prêts à le reconnaître publiquement.”

Dans la bataille de l’information avec Moscou, Bruxelles “reste surpassé, dépassé et manque de ressources pour combattre le livre de jeu sophistiqué du Kremlin”, il a conclu.

La semaine dernière, l’Ukraine, la Russie, l’ONU et la Turquie ont signé un accord pour débloquer les exportations de céréales des ports ukrainiens. En outre, la Russie et les Nations Unies ont signé un mémorandum impliquant l’implication de l’ONU dans la levée des restrictions à l’exportation de céréales et d’engrais russes vers les marchés mondiaux.

Lire la suite L’UE déplore la perte de la “bataille des récits” sur l’Ukraine

Borrell a salué l’accord, affirmant qu’il “offre une opportunité de commencer à inverser ce cours négatif” fixé par l’opération militaire russe en Ukraine, qui a « mis en danger la sécurité alimentaire de millions de personnes ».

La Russie a rejeté les affirmations occidentales selon lesquelles le blocage des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire a mis le monde au bord d’une crise alimentaire.

S’exprimant dimanche au Caire, la capitale égyptienne, M. Lavrov a déclaré que la véritable cause du problème était “illégitime” restrictions imposées à Moscou par les États-Unis, l’UE et leurs alliés, qui ont “empêché les opérations avec du grain russe [food and fertilizers]y compris l’assurance, y compris l’admission de nos navires dans les ports étrangers et l’entrée des navires étrangers dans les ports russes.

La Russie ne demande pas la levée de toutes les sanctions, mais “nos collègues occidentaux… devraient supprimer les obstacles qu’ils ont eux-mêmes créés”, a insisté le ministre des Affaires étrangères.