Pékin et Washington devraient remettre leurs relations sur une voie constructive, a déclaré un haut diplomate chinois, exhortant les États-Unis à abandonner leur mentalité de «rivalité des grandes puissances» et à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays.

Yang Jiechi, directeur de la Commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste chinois, a partagé mardi sa vision des relations américano-chinoises. Le diplomate de haut rang est apparu lors d’un forum en ligne organisé par le Comité national sur les relations américano-chinoises, une importante organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui encourage la coopération entre les deux pays.

Tout en assurant que Pékin ne cherche pas à contester la position des États-Unis dans le monde, Yang a appelé Washington à cesser de se mêler des affaires intérieures du pays.

Les États-Unis devraient cesser d’intervenir à Hong Kong, au Tibet, au Xinjiang et dans d’autres questions concernant l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Chine.

Yang est le dernier – et, sans doute, le plus influent – responsable chinois de haut rang ces derniers jours à avoir exhorté Washington à abandonner la politique de Donald Trump dès que possible. Alors que le récent changement de direction américaine a suscité des espoirs de reproche entre les deux pays, les premiers jours de l’administration du président Joe Biden ont été marqués par la discorde autour de Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie intégrante du pays.

Aussi sur rt.com La marine américaine réprimande l’activité chinoise « déstabilisatrice » alors que le Conseil atlantique pro-OTAN publie un plan pour la guerre froide avec Pékin

Les tensions ont explosé après un survol de Taiwan par des avions militaires chinois, y compris des bombardiers lourds, qui a été décrit par l’armée de l’île « incursion. » Les activités chinoises ont suscité une forte réponse des États-Unis, qui ont réitéré leur « solide comme le roc » engagement envers l’île «Capacité d’autodéfense».

La Chine est prête à travailler avec les États-Unis pour développer une relation de «Pas de conflit, pas de confrontation, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant», A déclaré Yang. Il a également mis en garde la nouvelle administration de Washington contre une utilisation abusive du concept de sécurité nationale dans le domaine du commerce, ce qui s’est produit à plusieurs reprises sous l’ancien président Trump, qui s’est engagé dans une guerre commerciale acharnée avec Pékin.

«En Chine, nous espérons que les États-Unis dépasseront la mentalité dépassée de la rivalité entre les grandes puissances à somme nulle et travailleront avec la Chine pour maintenir la relation sur la bonne voie». a déclaré le diplomate.

Aussi sur rt.com Le géant chinois de la technologie Xiaomi poursuit le Pentagone et le Trésor américain, exigeant le retrait de la liste noire le liant à l’armée de Pékin

Malgré les tensions persistantes autour de Taiwan, la nouvelle administration américaine a déjà envoyé des signaux de réconciliation à Pékin. La semaine dernière, par exemple, il a abandonné certaines restrictions de l’ère Trump, permettant une fois de plus la plupart des investissements américains dans des entreprises directement détenues ou contrôlées par l’armée chinoise.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!