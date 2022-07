Un haut diplomate américain rendra une visite de condoléances à Abe au Japon

BANGKOK (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken effectuera une brève visite de condoléances au Japon la semaine prochaine à la suite de l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a annoncé dimanche le département d’État.

Blinken se rendra à Tokyo lundi pour rendre hommage à l’ancien dirigeant et rencontrer de hauts responsables japonais avant de retourner à Washington après une tournée asiatique qu’il est en train de conclure.

“Le secrétaire Blinken se rendra à Tokyo, au Japon, pour présenter ses condoléances au peuple japonais à l’occasion du décès de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo et pour rencontrer de hauts responsables japonais”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat Ned Price dans un communiqué. “L’alliance américano-japonaise est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans l’Indo-Pacifique et n’a jamais été aussi forte.”

Blinken est en Thaïlande pour une visite pré-programmée et était en Indonésie vendredi pour assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 20 nations à Bali quand Abe a été tué par balle. Il sera le plus haut responsable américain à se rendre au Japon après la mort d’Abe.

Samedi à Bali, Blinken a déclaré que le meurtre d’Abe était une “tragédie” pour le monde et, comme de nombreux autres responsables américains actuels et anciens, a félicité l’ancien Premier ministre pour sa vision.

“Le Premier ministre Abe était un leader transformateur, un homme d’État, quelqu’un d’une stature véritablement mondiale”, a déclaré Blinken aux journalistes. Il a ajouté que la mort d’Abe avait ébranlé la réunion du G-20, nombre de ses collègues ministres des Affaires étrangères ayant exprimé leur choc et leur détresse face à la nouvelle.

Peu de temps après la déclaration de mort d’Abe, Blinken a rencontré à Bali le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin pour examiner la stratégie principalement liée à la Corée du Nord. Lors de cette réunion et de nouveau samedi, Blinken a souligné l’importance des relations américano-japonaises.

“L’alliance entre le Japon et les États-Unis est la pierre angulaire de notre politique étrangère depuis des décennies et, comme je l’ai dit hier, le Premier ministre Abe a vraiment porté ce partenariat vers de nouveaux sommets”, a-t-il déclaré.

“L’amitié entre les peuples japonais et américain est également inébranlable”, a déclaré Blinken. “Nous sommes donc aux côtés du peuple japonais, avec la famille du Premier ministre, à la suite d’un acte de violence vraiment, vraiment épouvantable.”

Matthew Lee, l’Associated Press