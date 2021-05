De meilleures relations entre Moscou et Washington leur profiteraient tous les deux, ainsi que le reste du monde, a admis le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ajoutant que les États-Unis n’hésiteraient jamais à «défendre leurs intérêts».

«Une relation plus stable et prévisible avec eux [Russia], Je pense, serait bon pour nous [the US], c’est bien pour eux, et je dirais même que c’est bon pour le monde, » Blinken a déclaré dimanche au Fareed Zakaria GPS de CNN à la suite de ses récents entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Le secrétaire d’État a salué les pourparlers avec le haut diplomate russe comme un « Conversation constructive, très professionnelle, » ajoutant qu’il a précisé que Washington « Préférerait avoir une relation plus stable et prévisible avec la Russie. »





Blinken a déclaré que les deux pays ont de nombreux domaines de « intérêt mutuel » où ils doivent trouver des moyens de coopérer. Il a cité la situation en Afghanistan, la stabilité stratégique, le changement climatique et les accords de contrôle des armements parmi ces sujets.

« Président [Joe] Biden a été très clair avec le président Poutine » sur le désir des États-Unis d’avoir une relation plus stable avec Moscou, a déclaré Blinken, ajoutant qu’il partageait cette attitude. Ces dernières années, cependant, les relations entre les deux pays sont tombées à des niveaux jamais vus depuis des décennies. Une telle évolution a déjà eu un impact sur la maîtrise internationale des armements.

Sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump, les États-Unis ont laissé unilatéralement plusieurs accords majeurs de contrôle des armements, y compris le traité INF qui interdisait autrefois les missiles terrestres à portée intermédiaire, et le traité Open Skies – un accord clé de renforcement de la confiance de la fin de la guerre froide permettant ses membres à effectuer des vols de reconnaissance mutuellement avantageux.

L’action de Washington a forcé Moscou à emboîter le pas et à abandonner également ces traités. Plus tôt en mai, Poutine a soumis au parlement russe un projet de loi visant à abandonner le traité Ciel ouvert après que le ministère russe des Affaires étrangères ait déclaré qu’il n’y avait aucun signe de projet de l’administration Biden de revenir sur la décision de Trump.





Pratiquement le seul traité majeur de contrôle des armements que les États-Unis et la Russie ont réussi à sauver est le nouveau traité START. L’administration Biden a signé son extension peu de temps avant son expiration. Blinken a déclaré à l’époque que le déménagement était « le premier pas » vers «Restaurer le leadership américain en matière de contrôle des armements et de non-prolifération.»

L’administration Trump avait précédemment exigé à plusieurs reprises des révisions de l’accord malgré les appels de Moscou à le prolonger pour simplement le maintenir en vigueur. Signé en 2011, le nouveau START limite le nombre d’ogives nucléaires et de leurs vecteurs que les États-Unis et la Russie sont autorisés à posséder.

Le désir de relations plus stables exprimé par Blinken ne signifie pas automatiquement, cependant, que les relations entre Moscou et Washington sortiraient facilement de la chute dans laquelle elles se sont engagées ces dernières années.

Le secrétaire d’État américain a toujours accusé la Russie de «Actions imprudentes et agressives», ajoutant que Washington n’hésiterait pas à répondre à « défendre » son « intérêts. » Biden « A été très résolu à ce sujet » dit-il, ajoutant que «En fin de compte, c’est à la Russie de décider si elle veut avoir cette relation plus prévisible et plus stable.»

Suite aux pourparlers avec Blinken, Lavrov a déclaré plus tôt cette semaine que Moscou était « Prêt à être ami avec l’Occident » mais seulement s’il est traité « avec dignité. »





