Un haut diplomate américain critique la menace du brassard de la FIFA lors de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Le plus haut diplomate américain a critiqué mardi la décision de la FIFA de menacer les joueurs de la Coupe du monde avec des cartons jaunes s’ils portent des brassards soutenant l’inclusion et la diversité.

S’exprimant aux côtés de son homologue qatari, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que c’était “toujours préoccupant … lorsque nous voyons des restrictions à la liberté d’expression”.

“C’est particulièrement le cas lorsque l’expression est pour la diversité et pour l’inclusion”, a déclaré Blinken à Doha. “Et à mon avis, au moins personne sur un terrain de football ne devrait être obligé de choisir entre soutenir ces valeurs et jouer pour son équipe.”

La FIFA n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter ses propos.

Quelques heures à peine avant que les premiers joueurs avec les brassards à l’appui de la campagne “One Love” n’entrent sur le terrain lundi, l’instance dirigeante du football a averti qu’ils recevraient immédiatement des cartons jaunes – dont deux conduisent à l’expulsion d’un joueur de ce jeu et aussi le suivant.

Blinken est arrivé au Qatar lundi, où il a visité un programme de football pour les jeunes lié à la Coupe du monde. Il a ensuite regardé la rencontre des États-Unis avec le Pays de Galles lundi soir.

Blinken s’est exprimé aux côtés du ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, lors de la conférence de presse.

La visite de Blinken s’inscrit dans le cadre d’un dialogue stratégique avec le Qatar, qui accueille également quelque 8 000 soldats américains dans son immense base aérienne d’Al-Udeid, qui sert de quartier général avancé au commandement central de l’armée américaine. La base était un nœud clé dans le retrait chaotique de l’Amérique en 2021 d’Afghanistan et l’évacuation des civils afghans.

L’un des principaux sujets à débattre est l’Iran. Les experts en non-prolifération affirment que l’Iran dispose désormais d’assez d’uranium enrichi jusqu’à 60 % – à quelques pas des niveaux de qualité militaire – pour le retraiter en combustible pour une arme nucléaire s’il choisit de le faire.

Téhéran insiste sur le fait que son programme est pacifique, bien qu’il l’ait considérablement élargi depuis l’effondrement de son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales.

Pendant ce temps, l’Iran est secoué par des manifestations qui durent des mois après la mort, le 16 septembre, d’une femme de 22 ans qui avait été précédemment arrêtée par la police des mœurs du pays.

La répression des autorités et la violence entourant les manifestations ont tué au moins 434 personnes, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les manifestations. L’Iran participe également à la Coupe du monde et affrontera les États-Unis le 29 novembre.

Jon Gambrell, Associated Press