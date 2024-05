Un haut diplomate américain affirme que le peuple iranien « se porte mieux » sans le président Raisi — RT World News

Antony Blinken a déclaré qu’il était bon que le défunt dirigeant iranien ne puisse plus se livrer à des « actes horribles »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a été contraint de défendre son département pour avoir présenté ses condoléances au nom de Washington pour le décès du président iranien Ebrahim Raisi, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une formalité.

En bref déclaration Lundi, le Département d’État américain a exprimé son « condoléances officielles » sur la mort de Raïssi et d’autres responsables iraniens – tout en veillant à réaffirmer la position de Washington «soutien au peuple iranien et à sa lutte pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales».

Mardi, lors d’une audition de la commission sénatoriale des relations étrangères, Blinken a été interpellé par cette déclaration, le sénateur John Barrasso (R-WY) affirmant qu’elle était « choquant » que l’administration américaine pleurerait un « ennemi juré du monde libre ».

« Nous avons exprimé nos condoléances officielles comme nous l’avons fait lorsque des pays – adversaires, ennemis ou non – ont perdu leurs dirigeants. » Blinken a expliqué. « Cela ne change rien au fait que M. Raisi s’est livré à un comportement répréhensible, notamment en réprimant son propre peuple pendant de nombreuses années. »

REGARDER : Interrogé par le sénateur Ted Cruz, le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, REFUSE de dire s’il est honteux ou non que l’ONU flotte son drapeau en berne pour pleurer la mort du boucher de Téhéran, Ebrahim Raisi : Cruz : » Seriez-vous d’accord que c’est honteux pour… pic.twitter.com/DlZmEgckmU – Steve Invité (@SteveGuest) 21 mai 2024

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a insisté davantage, demandant si le plus haut diplomate américain croyait « Le monde est meilleur aujourd’hui maintenant que Raïssi est mort. »

« Compte tenu des actes horribles qu’il a commis, tant en tant que juge que président, au point qu’il ne peut plus les commettre, oui, le peuple iranien se porte probablement mieux. » » a déclaré Blinken.















Raïssi et plusieurs autres hauts responsables, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, ont été tués dimanche lorsque l’hélicoptère dans lequel ils voyageaient s’est écrasé dans la province montagneuse de l’Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l’Iran. Après plus de dix heures de recherches – gênées par le brouillard et la pluie – le président et son entourage ont été retrouvés et confirmés morts.

L’Iran a annoncé qu’il organiserait une élection présidentielle le 28 juin. Entre-temps, le vice-président Mohammad Mokhber a assumé le rôle de président par intérim de l’Iran après l’approbation du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, lundi.