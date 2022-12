Un haut député européen met en garde contre un “énorme défi” pour l’UE

Le bloc doit envisager de construire des clôtures pour éviter une nouvelle crise migratoire, a déclaré Manfred Weber

L’UE doit prendre des mesures décisives pour arrêter la migration illégale et envisager de mettre en place des clôtures aux frontières extérieures du bloc, a déclaré Manfred Weber, président du Parti populaire européen (PPE).

S’adressant dimanche aux journaux du groupe de médias Funke, Weber a souligné une augmentation du nombre de passages frontaliers illégaux vers l’UE. Il a averti que les membres du bloc pourraient “Sommeil vers une nouvelle crise migratoire s’ils n’agissent pas maintenant.”

“Cet immense défi doit enfin être pris au sérieux”, a déclaré le président du plus grand parti au Parlement européen.

Weber a suggéré que “si nécessaire, des clôtures doivent également être construites, par exemple dans le sud-est de l’UE” afin de contrôler l’afflux de migrants, exhortant le bloc à soutenir le financement des constructions et appelant à des efforts pour renforcer les activités de patrouille aux frontières extérieures.

Le député européen a exprimé des inquiétudes similaires concernant la migration dans le passé, affirmant que Berlin ne faisait rien pour relever les défis imminents et avertissant que la situation pourrait encore s’aggraver en raison du conflit en Ukraine.

La semaine dernière, le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré que l’UE devait aider la Roumanie et la Bulgarie à gérer la sécurité des frontières, ajoutant qu’il était temps de briser le « clôture tabou » en érigeant des clôtures à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie.

Selon l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX), plus de 308 000 “entrées irrégulières” dans l’UE ont été enregistrés au cours des 11 premiers mois de 2022. Ce chiffre représente une augmentation de 68 % par rapport à la même période l’an dernier. Les données indiquent également que la plupart des passages frontaliers illégaux ont lieu dans les Balkans occidentaux, ainsi qu’en Méditerranée centrale et orientale.

La situation des réfugiés pourrait être exacerbée par le conflit entre Moscou et Kiev. Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, a averti le mois dernier que 2 à 3 millions d’Ukrainiens pourraient quitter leur foyer et migrer vers d’autres endroits. Dans l’état actuel des choses, plus de 4,8 millions de réfugiés ukrainiens sont enregistrés dans le cadre de divers régimes de protection à travers l’UE, selon les données de l’ONU.