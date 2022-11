Un haut démocrate demande des réponses à la police après l’attaque de Pelosi

WASHINGTON (AP) – Un allié de premier plan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi exige de nouvelles réponses de la part de la police du Capitole des États-Unis au sujet des défaillances de sécurité qui ont conduit à une attaque brutale contre le mari de Pelosi la semaine dernière, interrogeant l’agence assiégée sur la capacité de garder les législateurs et leurs familles sûr.

La présidente du comité d’administration de la Chambre, Zoe Lofgren, D-Californie, a écrit mercredi une lettre de quatre pages au chef de la police du Capitole, Thomas Manger, disant que l’attaque contre Paul Pelosi soulève “des questions importantes sur les protections de sécurité pour les membres du Congrès”. L’homme qui a battu Paul Pelosi avec un marteau cherchait Nancy Pelosi et a déclaré plus tard à la police qu’il voulait la retenir en otage et lui casser les rotules pour faire valoir un point politique, ont déclaré les autorités.

La lettre brûlante pose une série de questions à Manger et ordonne à l’agence d’exposer ses plans pour protéger les législateurs et leurs familles, y compris comment ils interagissent avec d’autres organismes d’application de la loi, comment les agents sont formés pour de telles situations et s’il existe des plans en place pour protéger les législateurs dans la ligne de succession présidentielle, comme Pelosi.

La lettre de Lofgren, dont le panel supervise la police du Capitole, intervient alors que l’agence assiégée tente toujours de se reconstruire après l’insurrection du Capitole du 6 janvier, lorsque des centaines de partisans de l’ancien président Donald Trump ont submergé les officiers et plus de 100 ont été blessés. Les menaces contre les législateurs ont monté en flèche ces dernières années – près de 10 000 menaces ont fait l’objet d’une enquête l’année dernière – et l’agence a eu du mal à protéger les législateurs, leurs familles et le campus du Capitole avec des ressources limitées.

La police du Capitole a publié mercredi une déclaration disant qu’elle “accélérerait” le travail qu’elle avait déjà fait pour protéger les membres en dehors de Washington.

“Nos braves hommes et femmes travaillent 24 heures sur 24 pour répondre à cette mission urgente en cette période de division”, indique le communiqué de l’USCP. “En attendant, un changement important qui aura un impact immédiat sera pour les gens de tout le pays de faire baisser la température sur la rhétorique politique avant qu’il ne soit trop tard.”

L’USCP a déclaré avoir accès à environ 1 800 caméras, dont une sur la maison de Pelosi qui n’était pas surveillée lors de l’attaque contre Paul Pelosi parce que l’orateur n’était pas là. La vidéo de la police du Capitole devrait montrer une lutte prolongée de l’intrus, David DePape, pour pénétrer dans la maison Pelosi alors qu’il travaillait pour la première fois pour briser une fenêtre à l’arrière de la maison et se déplaçait pour briser le verre des portes sur le côté de la maison, selon une personne informée de la situation qui a requis l’anonymat pour en discuter.

Le département de police de San Francisco a souvent posté une voiture de patrouille à la maison Pelosi, en particulier après l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole, mais il n’y avait aucune voiture de police présente à la maison au moment de l’attaque, a déclaré la personne. Parmi de nombreuses autres questions dans la lettre, Lofgren a demandé si l’agence avait des accords spéciaux avec la police de San Francisco pour que la sécurité soit stationnée à l’extérieur de la maison de Pelosi.

L’affaire d’État de DePape se poursuivra vendredi, bien que l’accusé ne comparaisse pas dans la salle d’audience. Son défenseur public a plaidé non coupable en son nom mardi et s’est engagé à poursuivre une “défense légale vigoureuse”. Une mise en accusation pour des accusations fédérales n’a pas été prévue.

Paul Pelosi est resté dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de San Francisco et recevait des visites régulières de Nancy Pelosi et d’autres membres de la famille.

Dans une plainte fédérale publiée plus tôt cette semaine, des responsables ont déclaré que DePape, 42 ans, transportait des attaches zippées, du ruban adhésif et une corde dans un sac à dos. Il est monté à l’étage où dormait Paul Pelosi, 82 ans, et a demandé à parler à “Nancy”.

Dans la lettre à la police du Capitole, Lofgren a noté que l’agence avait précédemment signalé que Pelosi recevait le plus de menaces de tous les membres du Congrès. Elle a demandé si l’USCP avait établi des protocoles pour les résidences personnelles des législateurs qui sont dans la ligne de succession présidentielle – Pelosi en tant que président et le sénateur démocrate Patrick Leahy du Vermont en tant que président pro tempore du Sénat. Elle a également demandé si le département s’était coordonné avec les services secrets pour protéger ces législateurs, en particulier, et s’il existait un plan pour protéger leurs familles.

Les membres du Congrès des deux partis ont exprimé leur inquiétude face à l’augmentation des menaces ces dernières années et à la suite de l’insurrection du 6 janvier, lorsque les partisans de Trump ont fait irruption dans le Capitole et ont envoyé des législateurs courir pour sauver leur vie. Des gens se sont présentés chez eux, les ont menacés en ligne et leur ont même tiré dessus.

Il y a cinq ans, un militant de gauche a ouvert le feu sur les républicains alors qu’ils s’entraînaient pour un match de baseball caritatif annuel, et le représentant Steve Scalise de Louisiane a été grièvement blessé.

En 2011, alors-Rep. Gabrielle Giffords, D-Arizona, a reçu une balle dans la tête lors d’un événement devant une épicerie de Tucson.

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., À qui un homme s’est présenté chez elle à Seattle au cours de l’été avec un pistolet, est l’un des membres qui a réclamé agressivement plus de ressources. Cet été, elle a convoqué un appel avec d’autres démocrates de la Chambre pour trouver comment rester en sécurité dans leurs districts et en campagne.

“Cela n’a aucun sens pour les membres du Congrès de faire cela”, a déclaré Jayapal à propos des conversations non officielles avec ses collègues.

“Nous craignons pour nous-mêmes, nous craignons pour notre personnel et nous craignons vraiment pour nos proches”, a déclaré Jayapal.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Lisa Mascaro et Farnoush Amiri à Washington et Stephanie Dazio à Los Angeles ont contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press