Un haut conseiller du commandant de l’armée ukrainienne tué par une grenade offerte comme cadeau d’anniversaire

Kyiv, Ukraine — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exclu lundi soir la tenue d’un scrutin présidentiel au printemps et a exhorté ses compatriotes à éviter les divisions politiques, affirmant qu’ils devaient concentrer toutes leurs ressources sur la lutte contre la Russie.

Les commentaires de Zelensky dans un discours vidéo font suite à des discussions croissantes sur la possibilité d’une élection présidentielle en mars. Zelensky, élu pour un mandat de cinq ans en mars 2019, avait auparavant évité toute déclaration définitive sur la question. Ses associés avaient déclaré qu’il réfléchissait à diverses possibilités.

“Maintenant, en temps de guerre, alors qu’il y a tant de défis, il est absolument irresponsable d’aborder le sujet des élections dans la société d’une manière légère et ludique”, a déclaré Zelensky, ajoutant que “les vagues de tout sujet de division politique doivent cesser”.

« Nous devons comprendre que l’heure est désormais à la défense, à l’heure de la bataille qui détermine le sort de l’État et du peuple, et non à l’heure des manipulations que seule la Russie attend de l’Ukraine », a-t-il déclaré. “Je pense que ce n’est pas le bon moment pour des élections.”

La législation ukrainienne interdit les élections pendant la loi martiale en vigueur depuis le lancement de l’invasion russe en février 2022. Le pays devrait modifier la loi s’il décidait d’organiser le vote.

Zelensky, qui a rejeté la semaine dernière une évaluation de son plus haut commandant militaire, le général Valerii Zaluzhnyi, selon laquelle la guerre était devenue une impasse, a mis en garde contre les divisions politiques et a fortement souligné la nécessité d’une unité nationale.

« Nous devons nous ressaisir, éviter de nous détendre et de nous diviser en conflits ou en d’autres priorités », a-t-il déclaré.

Zelensky a déclaré que la victoire de l’Ukraine « viendra si nous nous concentrons tous sur elle » et « non sur la politique ou la recherche d’un intérêt personnel » ou sur « des désaccords qui ne feront rien pour le pays, sa défense et notre progrès ».

Les commentaires de Zelensky interviennent alors qu’un des principaux collaborateurs de Zaluzhnyi a été tué par une grenade qui lui a été offerte en cadeau pour son 39e anniversaire.

Certains soupçonnaient une attaque ciblée, mais le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré que la mort du major Hennadii Chastiakov était un accident tragique qui a également grièvement blessé son fils de 13 ans.

Un collègue a offert six nouvelles grenades à Chastiakov, qui était un haut collaborateur et un ami proche de Zaluzhnyi, a déclaré Klymenko.

Il a déclaré que Chastiakov montrait les grenades à sa famille à la maison lorsque son fils en a pris une et a commencé à tordre l’anneau.

“Le militaire a ensuite pris la grenade des mains de l’enfant et a tiré sur l’anneau, provoquant une explosion tragique”, a déclaré Klymenko.

La mort de cet officier est la deuxième tragédie mortelle en moins d’une semaine pour l’armée ukrainienne.

Vendredi, une brigade ukrainienne organisant une cérémonie à Zaporizhzhia en l’honneur de ses soldats a été touchée par un missile russe qui a tué 19 soldats, l’une des attaques les plus meurtrières signalées par les forces ukrainiennes.

Le commandant de la 128e brigade séparée d’assaut en montagne, Dmytro Lysiuk, a été suspendu alors que les autorités enquêtent sur les raisons pour lesquelles la Journée des forces de roquettes et de l’artillerie a eu lieu près de la ligne de front, où les drones de reconnaissance russes pouvaient facilement repérer le rassemblement.

Les médias ukrainiens ont rapporté que Lysiuk était en retard à la cérémonie et n’avait pas été blessé.

“Il sera déterminé qui a spécifiquement violé les règles concernant la sécurité des personnes dans la zone d’accès de reconnaissance aérienne de l’ennemi”, a déclaré Zelenskyy. “Il n’y aura aucune évasion de responsabilité.”

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine