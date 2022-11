Un haut commandant promet un “cimetière” pour les ennemis de l’Iran — RT World News

Des adversaires étrangers tentent de déclencher une “grande sédition”, a déclaré le chef du CGRI

Le commandant en chef du Corps d’élite des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Hossein Salami, a averti les États-Unis, Israël et d’autres pays étrangers que toute tentative de semer la discorde en Iran finira par se retourner contre eux et entraînera leur propre disparition. Le commandant en chef a fait ces remarques dimanche dans la ville orientale de Zahedan, alors qu’il s’adressait à quelque 15 000 membres de la milice de sécurité Basij.

« Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, l’Allemagne, la France et la Maison des Saoud tentent tous de provoquer des tensions en Iran au moyen de leurs médias qui divisent. Cependant, la nation est pleinement vigilante. Les ennemis ont de nombreuses chimères et vivent dans des illusions », dit Salami aux miliciens.

Le commandant a accusé Washington et Londres en particulier de chercher à rétablir la domination coloniale sur l’Iran et a averti que leur tentative de provoquer une “grande sédition et cette guerre mondiale sera transformée en un cimetière des ennemis.”

« Les États-Unis, qui ont décimé des dizaines de millions de personnes dans diverses guerres et sont exportateurs d’instruments de torture et d’armes de destruction massive, et la Grande-Bretagne, qui a commis des massacres dans le monde entier et a une mentalité coloniale, tentent aujourd’hui nuire à la nation iranienne. Cependant, ils ne réussiront jamais », il a souligné.















Depuis des mois maintenant, l’Iran a connu de violentes manifestations qui ont éclaté à la suite de la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui a été arrêtée par la police des mœurs iranienne en septembre pour avoir prétendument porté son hijab. “incorrectement” et mourut quelques heures plus tard. La famille d’Amini pense qu’elle a été battue à mort pendant sa détention, cependant, les autorités iraniennes insistent sur le fait qu’elle est décédée d’une condition médicale préexistante résultant d’une intervention chirurgicale sur une tumeur cérébrale bénigne qu’elle avait subie à l’âge de huit ans.

Téhéran a accusé à plusieurs reprises des adversaires étrangers d’avoir détourné et dirigé la manifestation, ce qui a conduit à de multiples attaques meurtrières contre des installations gouvernementales dans une série d’incidents, décrits par le gouvernement comme des actes terroristes. Le président Ebrahim Raisi a déclaré plus tôt ce mois-ci que Washington tentait de déstabiliser l’Iran en encourageant les troubles sous couvert de protestations légitimes, en s’inspirant du livre de jeu utilisé en Libye et en Syrie, deux pays plongés dans des guerres civiles.