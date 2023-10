Des avions de combat israéliens ont tué le commandant du Hamas qui dirigeait les attaques meurtrières contre les communautés frontalières du kibboutz Erez et du moshav Netiv HaAsara dans les premières heures de la guerre, ont annoncé mardi les autorités israéliennes.

Nasim Abu Ajina, commandant du bataillon Beit Lahia de la Brigade Nord du Hamas, dirigeait auparavant le réseau aérien du Hamas, aidant à développer la guerre par drones et parapente pour les militants, a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. “Son élimination nuit considérablement aux efforts de l’organisation terroriste Hamas visant à perturber les activités terrestres de Tsahal”, indique le communiqué.

Environ 20 habitants de Netiv HaAsara ont été tués lorsque des militants du Hamas ont traversé à toute vitesse le village situé à la frontière de Gaza, tirant sur les habitants, incendiant des maisons et prenant des otages lors de l’attaque stupéfiante du Hamas le 7 octobre. Une équipe de sécurité du kibboutz a repoussé l’attaque des militants, mais un membre a été tué.

Plus de 1 300 Israéliens ont été tués ce jour-là, et le nombre total de morts s’élève à environ 1 400, selon les autorités israéliennes. Le ministère de la Santé de Gaza estime le nombre de morts palestiniens à plus de 8 000, et l’ONU affirme que plus de 3 450 enfants sont morts.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces de combat avaient frappé environ 300 cibles lundi, notamment des missiles antichar et des complexes militaires situés à l’intérieur des tunnels souterrains du Hamas. Les soldats israéliens ont tué des militants et dirigé des frappes aériennes sur des cibles et des infrastructures terroristes, a indiqué l’armée israélienne.

“Nous traquons leurs commandants, nous attaquons leurs infrastructures, et chaque fois qu’il y a une cible importante liée au Hamas, nous la frappons”, a déclaré Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne.

∎ Les quelque 672 000 Palestiniens réfugiés dans 149 sites de réfugiés des Nations Unies à travers la bande de Gaza sont « confrontés à des conditions de plus en plus désespérées », a indiqué le L’Office de secours et de travaux des Nations Unies a déclaré.

∎ Dix membres du personnel de l’UNRWA ont été tués au cours des trois derniers jours, portant le total à 63 membres du personnel tués depuis le début de la guerre le 7 octobre.

L’ONU estime que le bilan des enfants tués à Gaza dépasse les 3 450

Plus de 3 450 enfants ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre et ce nombre augmente chaque jour, a déclaré mardi le porte-parole de l’UNICEF, James Elder. La menace va au-delà des bombes israéliennes. Plus d’un million d’enfants de Gaza sont également confrontés à une grave crise de l’eau, a-t-il déclaré, qualifiant les décès de nourrissons et d’enfants dus à la déshydratation de menace croissante. Et il a ajouté que le traumatisme psychologique auquel sont confrontés les jeunes de Gaza crée un coût à long terme pour les communautés et pour les générations à venir.

« Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants », a déclaré Elder, ajoutant que le territoire est « un enfer pour tout le monde ».

Un responsable de la sécurité israélienne déclare que l’attaque du Hamas a mis fin à l’option de dissuasion

Le président du Conseil de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a déclaré que l’attaque du Hamas avait changé la façon dont Israël considérait sa sécurité, le renforcement de la dissuasion pour tenir les militants à distance n’étant plus une option.

“Le massacre du 7 octobre a détruit l’illusion que nous sommes face à un ennemi qui ne risquerait pas sa destruction totale”, a déclaré Hanebgi lors d’un briefing repris par le ministère. Temps d’Israël et d’autres points de vente. Il a déclaré que le Hamas considérait les Palestiniens vivant à Gaza comme de la « poussière humaine » qui protégeait les militants.

Hanegbi a également déclaré que le soutien américain était crucial pour l’objectif d’Israël d’écraser le Hamas maintenant. Pour conserver ce soutien, il a déclaré qu’il était crucial pour Israël de « faire la distinction entre les meurtriers et les civils » et d’autoriser les forces humanitaires étrangères à fournir de la nourriture, de l’eau et des médicaments aux Palestiniens dans le sud de Gaza.

Les manifestants interrompent l’audience du Sénat sur le financement d’Israël

Les manifestants ont interrompu à plusieurs reprises le secrétaire d’État Antony Blinken alors qu’il a témoigné mardi devant un comité sénatorial sur la demande de financement d’urgence de l’administration pour Israël et l’Ukraine. Alors que Blinken cherchait à prononcer son discours d’ouverture, les manifestants ont appelé à un « cessez-le-feu maintenant » et ont accusé les États-Unis de soutenir un « massacre » à Gaza, qui est sous les bombardements israéliens depuis que le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre la nation en 2017. début octobre.

“Sauvez les enfants de Gaza”, a crié un manifestant non identifié. “Cessez-le-feu maintenant. Où est votre fierté en Amérique.” En savoir plus ici.

Les Juifs du monde entier face à la peur

Une foule a pris d’assaut un aéroport russe ce week-end pour tenter d’empêcher un avion d’arriver de Tel Aviv. Des dizaines de manifestants pro-palestiniens ont occupé la semaine dernière à Barcelone un hôtel appartenant à un homme d’affaires israélien. Et à Berlin, des vandales ont lancé des cocktails Molotov sur une synagogue la semaine dernière et ont griffonné l’étoile de David sur les portes des maisons et des immeubles où vivent des Juifs.

Une augmentation alarmante des actes antisémites signalés en Europe et aux États-Unis au cours des trois semaines qui ont suivi l’entrée en guerre du Hamas et d’Israël sème la peur dans la vie du peuple juif.

« La montée spectaculaire de l’antisémitisme met les communautés juives très nerveuses partout dans le monde », a déclaré Ted Deutch, directeur général de l’American Jewish Committee, un groupe de défense juif. En savoir plus ici.

L’Iran dit œuvrer à la libération des otages non israéliens

L’Iran est en pourparlers avec le Hamas visant à libérer des otages qui n’étaient pas impliqués dans le conflit israélo-palestinien et n’ont pas la citoyenneté israélienne, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kana.ni dit. Basé en Grande-Bretagne Amwaj.media a rapporté que l’Iran a été approché par plusieurs pays dont les citoyens ont été enlevés et demandent de l’aide pour faciliter leur libération. Environ 240 personnes ont été arrêtées et emmenées à Gaza. L’Iran a nié à plusieurs reprises toute implication dans l’attaque du Hamas contre Israël.

« Nous avons eu des discussions avec des responsables du Hamas et avons reçu des promesses positives », a déclaré Kanani, ajoutant que « les attaques et bombardements constants d’Israël sur Gaza » ont rendu les négociations difficiles.

“L’Iran poursuivra ses efforts”, a-t-il déclaré.

Le conseiller de Biden rencontre le ministre saoudien de la Défense

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré lundi le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid bin Salman Al Saud, à la Maison Blanche, alors que l’administration Biden poursuivait ses efforts pour empêcher l’expansion de la guerre. UN lire à haute voix publié par la Maison Blanche a déclaré que les deux hommes affirmaient le besoin urgent d’augmenter l’aide humanitaire à Gaza. Ils ont également souligné l’importance d’œuvrer en faveur d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens, « en s’appuyant sur le travail déjà en cours entre l’Arabie saoudite et les États-Unis au cours des derniers mois ».

L’attaque du Hamas est survenue alors que les responsables américains travaillaient sur un plan visant à normaliser les relations entre l’Arabie saoudite et Israël – un plan auquel s’opposent les dirigeants du Hamas et leur engagement de longue date à détruire l’État d’Israël.

Contributeur : Associated Press