Un haut associé du chef de l’opposition russe Alexei Navalny a été libéré dimanche et a déclaré avoir été accusé d’intrusion après avoir sonné à la porte d’un agent de sécurité présumé qui a révélé par inadvertance les détails de l’empoisonnement supposé de Navalny avec un agent neurotoxique de l’ère soviétique.

Lyubov Sobol, un personnage clé de la Fondation anti-corruption de Navalny, a été détenu pendant 48 heures vendredi après une journée d’interrogatoire. Cette décision faisait suite à la tentative de Sobol lundi de rejoindre l’agent présumé dans son appartement de Moscou que Navalny avait précédemment trompé en révélant les détails de son empoisonnement présumé.

Sobol et ses alliés ont nié les accusations et ont soutenu qu’elle n’avait violé aucune loi en sonnant à la porte de l’appartement. Alors que Sobol était interrogée, la commission d’enquête de l’État a publié une déclaration l’accusant d’intrusion violente – des accusations criminelles passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Peu de temps après sa libération de détention dimanche, Sobol a déclaré aux journalistes qu’elle avait été officiellement inculpée et a insisté sur le fait que l’affaire contre elle était une «vengeance» sur Navalny.

Lundi, Navalny a publié l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qu’il a identifié comme étant Konstantin Kudryavtsev et décrit comme un membre présumé d’un groupe d’officiers du Service fédéral de sécurité, ou FSB, qui l’aurait empoisonné avec le Soviet. -era agent Novichok en août, puis a tenté de le dissimuler.

Navalny, qui est en convalescence en Allemagne, a déclaré avoir téléphoné à l’homme quelques heures avant que le groupe d’enquête Bellingcat ne publie un rapport alléguant que des agents du FSB ayant une formation spécialisée dans les armes chimiques l’avaient suivi pendant des années et se trouvaient à proximité quand il a été empoisonné.

Lors de l’appel, Navalny s’est présenté comme un responsable de la sécurité et a incité son interlocuteur à partager les détails de la prétendue opération d’empoisonnement et à reconnaître qu’il était impliqué dans le «traitement» des sous-vêtements de Navalny afin «qu’il n’y ait aucune trace» de poison.

Navalny est tombé malade pendant le vol du 20 août en Russie et a été transporté par avion à Berlin alors qu’il était encore dans le coma pour être soigné deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les autorités russes ont nié avec véhémence toute implication dans l’empoisonnement et le FSB a rejeté l’enregistrement publié par Navalny comme un faux.

Plus tôt cette année, Sobol a annoncé qu’elle se présenterait aux élections législatives de l’année prochaine, qui sont importantes pour le Kremlin, car elles détermineront qui contrôlera la Douma d’État en 2024. C’est alors que le mandat actuel du président russe Vladimir Poutine expirera et il pourra demander sa réélection, grâce à une réforme constitutionnelle qui a réinitialisé ses limites de mandat.