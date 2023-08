Un haricot centenaire fait son grand retour sous forme de glace végétalienne

Un haricot ancien connu sous le nom de lupin doux crée de nouveaux débouchés au Canada pour les aliments à base de plantes riches en protéines, y compris une forme végétalienne de glace molle vendue dans l’un des stands de crème glacée les plus emblématiques de Winnipeg.

« Nous avons commencé à le vendre cette année. Les retours ont été excellents », a déclaré Justin Jacob, propriétaire du Bridge Drive-In, célèbre depuis 1957 pour ses glaces molles.

« La semaine dernière, nous avons vendu notre mélange non laitier. … C’est certainement un volume plus élevé que notre ancien produit non laitier que nous proposions auparavant. »

Les ingrédients de la crème glacée traditionnelle, qui comprennent la crème, la matière grasse, le lait et les œufs, en font un produit interdit aux végétaliens et aux personnes souffrant d’intolérance au lactose ou d’allergies aux produits laitiers.

La glace molle au lupin leur offre une alternative savoureuse, explique Jacob.

« Nous pouvons désormais encore en quelque sorte imiter exactement une banane divisée ou tout ce à quoi vous êtes habitué », a-t-il déclaré. « Vous pouvez toujours conserver votre restriction alimentaire mais la remplacer par tous les produits non laitiers. »

REGARDER | Comment les haricots lupin servent d’alternative laitière à la crème glacée molle : Un glacier de Winnipeg tente la parfaite glace molle sans produits laitiers Un glacier de Winnipeg sert une version molle d’une alternative laitière à base de grains de lupin développée à l’Université du Manitoba.

Une texture riche et crémeuse

Bridge Drive-In, ou BDI comme l’appellent les locaux, propose depuis des années une option végétalienne à base de poudre de noix de coco d’origine américaine, mais Jacob n’aimait ni le goût ni la texture.

La demande en produits laitiers étant en croissance, il s’est associé il y a plusieurs années à John Thoroski à l’usine pilote de sciences laitières de l’Université du Manitoba, qui sert à la fois de salle de classe pour les étudiants en agriculture et de laboratoire de développement pour les clients commerciaux.

Ils ont essayé de préparer des glaces molles avec des pois, des haricots et d’autres légumineuses. C’est avec le lait d’avoine qu’ils ont eu le plus de succès, mais ils n’ont pas trouvé d’endroit où acheter le produit en gros et il était trop cher à l’épicerie.

John Thoroski, directeur de l’usine laitière de l’Université du Manitoba à Winnipeg, tente depuis des années de développer une délicieuse crème glacée sans produits laitiers. Il dit que la variété de haricot lupin sucré a été l’alternative laitière la plus réussie qu’il ait essayée jusqu’à présent. (Jaison Empson/CBC News)

Peu de temps après, Thoroski a été approché pour essayer des haricots riches en protéines et en fibres du lupin doux par Plateforme Lupin, un groupe de start-up basé à Calgary. Elle passe des contrats avec des agriculteurs pour cultiver, moudre et vendre des haricots lupin comme ingrédient et additif nutritionnel. Elle affirme avoir déjà contribué au développement de cinq ingrédients alimentaires et de 12 prototypes alimentaires à base de lupin cultivé au Canada.

La légumineuse appartient à la même famille que les arachides et les lentilles et ne doit pas être confondue avec la fleur de lupin colorée, également connue sous le nom de bluebonnet, qui est une espèce différente de lupin. Le lupin doux est cultivé en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal, mais les haricots sont également consommés comme collation ou comme aliment de rue au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine.

Environ 35 pour cent du haricot est constitué de protéines, comme le soja. Sa teneur en matières grasses est plus élevée que la plupart des légumineuses, mais bien inférieure à celle des produits laitiers. Cela, ainsi que sa composition unique en amidon et en huile, lui confère une texture riche, onctueuse et crémeuse qui procure une sensation en bouche satisfaisante très similaire à celle des glaces au lait, explique Thoroski.

« Le lupin était… meilleur que la plupart des autres produits que nous avions essayés en termes de texture », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, [it] semble faire d’assez bonnes glaces sans produits laitiers.

Il décrit le goût comme étant similaire à celui du thé infusé, qui, admet-il, ne se mélange pas bien avec toutes les saveurs.

Un champ de lupin doux en Alberta en 2022. La plante est résistante aux maladies et peut aider à garder le sol sain dans une rotation des cultures. (Industries des protéines Canada)

Les lupins sucrés ne contiennent pas de gluten, c’est pourquoi certaines entreprises utilisent également le haricot dans la farine et les pâtes, explique Lisa Bateman, porte-parole de Lupin Platform.

« Comme la farine de lupin est très riche en protéines et en fibres, ils peuvent l’utiliser dans une proportion de 15 à 20 pour cent et faire des pâtes plus saines qui n’ont pas de différence de goût, de texture ou de couleur », a-t-elle déclaré.

Un marché secondaire est celui de l’alimentation animale.

Seulement la 3ème récolte de lupin au Canada

Cette année, ce sera la troisième récolte de lupin doux au Canada. Il existe 405 hectares de champs commerciaux de lupin dans les Prairies et 14 sites d’essais de lupin, notamment au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport à la taille de la récolte de soja, par exemple, qui, rien qu’au Manitoba, s’élevait à environ 459 273 hectares en 2022. Mais Bateman affirme que l’objectif est de doubler la récolte de lupin chaque année tout en développant un nouveau marché pour ce haricot. .

Les agriculteurs canadiens qui ont déjà planté du lupin doux trouvent qu’il s’agit d’une culture de rotation durable, a-t-elle expliqué, car sa culture nécessite moins d’eau que certaines autres cultures et ajoute des éléments nutritifs tels que l’azote au sol, réduisant ainsi le besoin d’engrais azotés.

L’azote est crucial pour la croissance des plantes, mais lorsqu’il est utilisé en excès, les engrais azotés peuvent être perdus dans l’air sous forme d’oxyde nitreux, un gaz à effet de serre à long terme qui contribue au réchauffement climatique.

« Et il résiste aux maladies », a déclaré Bateman à propos du lupin. « Les agriculteurs qui cultivent d’autres légumineuses et qui ont désormais des maladies dans leurs champs doivent trouver une alternative. Et le lupin est une bonne option. »

Les lupins prospèrent également dans les sols très acides où la plupart des cultures ne peuvent pas pousser.

REGARDER | Le lupin peut-il relancer le secteur alimentaire à base de plantes au Canada ?

Des opportunités croissantes

Le développement de Lupin est soutenu par Industries des protéines Canada (PIC), l’un des cinq pôles d’innovation mondiauxdes entités qui aident à canaliser le financement fédéral vers certains secteurs prioritaires.

Il soutient les entreprises, les entrepreneurs et les startups du secteur des aliments à base de plantes dans le but d’accroître la capacité du Canada à répondre à la demande mondiale d’aliments à base de plantes riches en protéines.

Le lupin est une légumineuse composée de deux sous-genres, Lupinus et Platycarpos. Le lupin que nous voyons pousser dans les jardins et les fossés est une espèce différente de celle cultivée pour la consommation. (Plateforme Lupin Inc.)

Le PDG de PIC, Bill Greuel, voit un grand potentiel dans le marché émergent des produits à base de lupin, c’est pourquoi, en 2021, PIC a annoncé un investissement de 7,3 millions de dollars dans Lupin Platform et trois autres sociétés :

PURIS, dont le substitut d’œuf, AcreMade, est en cours de commercialisation.

Lumi Foods (anciennement Blue Heron Creamery), qui fabrique du fromage et d’autres produits haut de gamme à base de plantes.

Hensall Co-op, qui teste des équipements pour traiter les lupins.

« Cela a vraiment une large application dans le secteur alimentaire », a déclaré Greuel.

Greuel reconnaît qu’il y a eu des défis en matière d’aliments à base de plantes. Par exemple, Beyond Meat, qui fabrique des substituts de viande, a déclaré qu’au cours de son deuxième trimestre, les revenus ont chuté de 30 pour cent par rapport à il y a un an.

Cependant, dit-il, les entreprises travaillent désormais sur des produits de deuxième et troisième génération « imitant des morceaux de viande entiers, en utilisant des produits à base de plantes, des crèmes et des substituts laitiers et en se concentrant vraiment sur ce goût et cette sensation en bouche et sur ce que les consommateurs trouvent. aspects les plus importants d’un régime alimentaire à base de plantes.

À mesure que la demande mondiale de produits alimentaires continue de croître et que les consommateurs constatent une amélioration de la qualité des produits à base de plantes, ils bénéficieront d’une plus grande pénétration et d’une plus grande popularité sur le marché, affirme Greuel.

Sophia Papafotiou dit que la glace molle au lupin qu’elle a essayée avait un goût de noisette et une texture très onctueuse. (Karen Pauls/CBC News)

« Un peu dingue »

De retour au BDI, Sophia Papafotiou essaie un cornet glacé aux haricots lupin.

« C’est [a] goût délicieux, un peu de noisette », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment la texture, super onctueuse. Un peu plus épaisse que la glace molle typique, mais vraiment excellente, avec un bon goût. »

Papafotiou dit qu’elle boit des substituts de lait tous les jours et que c’est agréable de pouvoir savourer une boisson gazeuse qui ne contient pas de produits laitiers.

« J’ai aussi beaucoup d’amis qui sont intolérants au lactose, et c’est donc amusant de savoir qu’il existe des options », a-t-elle déclaré.

Jacob de BDI travaille avec l’Université du Manitoba sur de nouvelles saveurs du produit mou au lupin, ainsi qu’un dessert surgelé qui peut être vendu aux épiceries, à d’autres glaciers et aux restaurants.