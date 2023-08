Un harceleur raciste a laissé le directeur d’un hôpital privé avoir peur pour sa vie

Un harceleur RACISTE a quitté le directeur d’un hôpital privé en craignant pour sa vie, a-t-on déclaré au tribunal.

Danielle Moore, 34 ans, a commencé à harceler Priyanka Gnanasekaram sur Instagram, la harcelant même après qu’elle ait été bloquée.

La directrice de l’hôpital, Priyanka Gnanasekaram, a eu peur pour sa vie, a-t-on déclaré au tribunal Crédit : Actualités centrales

Bartholemew O’Toole, poursuivant, a déclaré : « Moore a commencé à envoyer des messages privés à Priyanka après l’avoir suivie pour la première fois il y a plusieurs années.

« Les messages sont devenus inappropriés et quelque peu bizarres. Cela a mis Mme Gnanasekaram mal à l’aise.

« Elle a décidé de bloquer Moore. »

Moore a ensuite créé plusieurs nouveaux comptes et a recommencé à lui envoyer des messages après qu’elle ait été bloquée, ont entendu les jurés.

Dans un message, Moore a écrit : « Je parlerai à Allah de ce que vous avez fait. Vous avez mal agi.

Mme Gnanasekaram répondait en disant qu’elle « ne savait pas à quoi elle faisait référence » et lui demandait d’arrêter.

« Elle a informé Moore qu’elle appellerait la police si elle continuait et que les messages cessaient », a déclaré le procureur.

Lorsque Priyanka a commencé à travailler à la clinique Mayo à Londres, Moore s’est présenté à deux reprises et a lancé des injures racistes.

Elle a ensuite été aperçue armée de deux couteaux alors qu’elle tentait d’entrer dans la clinique.

Sa victime, née au Canada, a déclaré aux policiers qu’elle était « terrifiée pour sa vie » alors que Moore continuait de l’appeler depuis la prison.

Moore, de Bermondsey, dans le sud-est de Londres, a été reconnu coupable de harcèlement criminel.

Elle a admis avoir été blessée et avoir subi des dommages criminels lors d’un incident sans rapport et a été emprisonnée pendant 4 ans et demi au tribunal de la Couronne de Southwark.

Elle a également reçu deux ordonnances d’interdiction lui interdisant de contacter Mme Begum et Mme Gnanasekaram pendant 10 ans.