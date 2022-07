Si certaines tendances alimentaires bizarres vous ont rendu malade, attendez de voir un burger innovant qui a le goût de quelque chose que vous ne voudriez jamais manger. Fabriqué par une entreprise suédoise, le burger a le goût de la chair humaine et a également remporté un prix récemment. Maintenant, avant de chercher un endroit où vomir, le burger est en fait d’origine végétale et la marque, Oumph !, a assuré qu'”aucun humain n’a été blessé dans le développement de ce produit”. Le burger a été introduit l’année dernière à Halloween lorsque la société a également partagé une publicité effrayante pour lui. La vidéo promotionnelle présente un chef préparant le hamburger dans une pièce sombre tandis qu’un texte rouge gras apparaît disant “Viande humaine à base de plantes”. De plus, la publicité interpelle également les gens en leur demandant s’ils “osent y goûter?”

Avec une telle idée originale, le burger a récemment remporté un Silver Brand Experience et Activation Lion au Cannes Lions Festival of Creativity.

Selon la marque, en créant le burger, ils voulaient montrer qu’il était possible de fabriquer des produits à base de plantes qui ont le goût de n’importe quelle viande, y compris humaine. “Développer un burger végétal au goût de viande humaine était excitant, et un peu effrayant, et puis que cette campagne gagne à Cannes, c’est incroyablement excitant !” dit Anders ‘Ankan’ Linden, Oumph ! Co-fondateur.

Linden a ajouté qu’ils avaient adopté l’approche bizarre et proposé le hamburger après avoir planifié la texture et le goût qu’ils recherchaient. Le hamburger à la viande humaine contient principalement des champignons, du soja, des protéines de blé et des graisses végétales, ainsi que des épices «mystérieuses» que la société n’a pas révélées.

Soulignant leur victoire au festival, Henrik Åkerman, Global Brand Leader chez Oumph! ont déclaré que leur mission était de changer la façon dont les gens mangent en utilisant la créativité comme outil pour rendre cela possible. Il a ajouté qu’avec une petite marque, ils devaient être audacieux et repousser les limites.

