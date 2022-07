Un hacker reconnu coupable du plus grand vol de données de l’histoire de la CIA

L’ancien employé de l’agence dit qu’il a été fait un bouc émissaire pour un énorme exposé de WikiLeaks

Un ancien ingénieur logiciel de la CIA a été reconnu coupable des neuf chefs d’accusation par un tribunal de New York, les jurés l’ayant déclaré coupable d’avoir divulgué des données sensibles à Wikileaks dans ce qui est considéré comme la plus grande violation de l’histoire de l’agence à ce jour. Une date de condamnation est toujours en attente, avec un autre procès sans rapport contre l’homme à venir.

Mercredi, Joshua Schulte a entendu le juge de district Jesse M. Furman lire un verdict de culpabilité devant un tribunal fédéral de New York, pour des accusations de vol et de transmission d’informations classifiées ainsi que d’entrave à la justice.

Selon les médias américains, le jury avait délibéré depuis vendredi dernier avant de prendre sa décision.

L’affaire tourne autour du soi-disant Vault 7 publié par WikiLeaks en 2017. Il a révélé, entre autres, les méthodes utilisées par la CIA pour pirater les smartphones Apple et Android ainsi que les téléviseurs intelligents dans des opérations d’espionnage à l’étranger. La révélation est devenue la plus grande fuite de l’histoire de l’agence de renseignement américaine.

L’homme de 33 ans est en détention depuis août 2017, date à laquelle il a été arrêté pour pédopornographie. Des accusations de violation de données ont été portées contre lui des mois plus tard.

En 2021, l’ancien employé de la CIA s’est plaint dans des documents judiciaires d’avoir été soumis à des peines cruelles et inhabituelles, attendant les deux procès à l’isolement, affirmant que lui et ses autres détenus étaient traités comme “animaux en cage.”

Schulte avait travaillé au Center for Cyber ​​​​Intelligence de la CIA, créant des cyber-outils capables de récupérer secrètement des données sur des ordinateurs. Selon les procureurs, l’homme ne s’entendait pas bien avec certains de ses collègues et la direction. Pour ajouter l’insulte à l’injure, ses supérieurs auraient à un moment donné décidé d’embaucher un entrepreneur pour développer un cyber-outil similaire à celui que Schulte avait construit. Tout cela, selon les enquêteurs, avait conduit à un profond ressentiment chez l’homme, qui l’a finalement amené à voler des outils informatiques et des codes sources et à les transférer à WikiLeaks. Schulte aurait ensuite tenté d’effacer toute trace de son accès aux ordinateurs avant de quitter la CIA en 2016.

Le procureur américain Damian Williams a fait valoir dans un communiqué que Schulte «fait connaître certains de nos outils de renseignement les plus critiques au public – et donc, à nos adversaires.« Le responsable a ajouté que l’homme »a été condamné pour l’un des actes d’espionnage les plus effrontés et les plus dommageables de l’histoire américaine.”

Dans sa déclaration finale, Schulte, qui avait choisi de se défendre, a déclaré aux jurés que la CIA et le FBI avaient simplement fait de lui un bouc émissaire pour la fuite embarrassante alors que «des centaines de personnes ont eu accès à” les données et “aurait pu le voler.”

L’ancien employé de la CIA a insisté sur le fait que le cas du gouvernement “était en proie à un doute raisonnable,” sans motif clair établi.

Le juge président a félicité Schulte pour sa défense, disant qu’il “peut avoir un avenir comme avocat de la défense.”

La condamnation a été reportée à une date ultérieure car Schulte fait face à un autre procès pour possession et transport de pornographie juvénile, pour lesquels il a plaidé non coupable.