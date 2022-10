Un hacker de rançongiciel canadien condamné à 20 ans de prison aux États-Unis

Un ancien employé du gouvernement canadien devenu pirate de logiciels de ransomware a été condamné à une peine de 20 ans de prison aux États-Unis dans ce qu’un juge de la Cour fédérale a qualifié de “pire cas qu’il ait jamais vu”.

Visiblement indigné, le juge William F. Jung a décrit Sébastien Vachon-Desjardins de Gatineau, au Québec, comme « Jesse James rencontre le 21e siècle », faisant référence au célèbre hors-la-loi américain du 19e siècle alors qu’il rendait sa décision à Tampa, en Floride, le Mardi,

En juin, Vachon-Desjardins — un ancien spécialiste en TI de Services publics et Approvisionnement Canada — a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation, dont fraude informatique et transmission d’une demande en lien avec l’endommagement d’un ordinateur protégé aux États-Unis.

Vachon-Desjardins, 35 ans, était l’un des affiliés les plus prolifiques de Netwalker, un gang criminel de rançongiciels russophone qui opérait au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Le groupe d’affiliés a piraté les systèmes informatiques des districts de santé, des entreprises et des écoles, et a exigé le paiement d’une rançon en échange de la restitution des données cryptées. Si les demandes n’étaient pas satisfaites, leurs données seraient publiées sur le blog Netwalker hébergé sur le dark web.

Netwalker a ciblé jusqu’à 400 victimes dans plus de 30 pays et a collecté 40 millions de dollars en paiements de rançon, selon l’avocat américain Carlton Gammons, qui a qualifié la victimisation de “stupéfiante”. Il a déclaré qu’un tiers des rançons versées étaient liées à des attaques auxquelles Vachon-Desjardins faisait partie.

“Je t’aurais donné la vie”, dit le juge

Gammons a déclaré que le rapport préalable à la détermination de la peine n’avait rien révélé de remarquable pour suggérer de peser en faveur d’une peine moindre. Il a dit que Vachon-Desjardins avait de bons parents, qu’il était éduqué, qu’il n’avait pas de problèmes mentaux ni de consommation de drogue et qu’il ne subissait aucun stress financier.

“Si vous aviez été jugé, je vous aurais donné la vie”, a déclaré Jung, qui a condamné Vachon-Desjardins à 240 mois de prison, une peine plus longue que ne le réclamait la poursuite.

Vêtu d’une combinaison orange et de lunettes, avec un buzzcut et paraissant abattu, Vachon-Desjardins a écouté silencieusement le juge expliquer sa décision.

Jung a déclaré que deux facteurs clés l’ont guidé : le désir de dissuader les autres de commettre des crimes similaires et le “comportement horrible” de Vachon-Desjardins.

Mark O’Brien, avocat de la défense, a tenté de plaider en faveur d’une peine plus légère plus tôt dans la procédure, faisant référence à la décision de son client de renoncer à un procès et de plaider coupable, à ses remords pour ses crimes et à la restitution aux victimes.

Il a décrit Vachon-Desjardins comme étant poli, coopératif et comme l’un de ses clients préférés au cours de toutes ses années de pratique.

Affaire réglée au Canada

À la suite de son arrestation en janvier 2021 à Gatineau, la GRC a perquisitionné la maison de Vachon-Desjardins et a récupéré une valeur actuelle de 28 millions de dollars en bitcoins et saisi 500 000 $ en espèces.

Un an plus tard, il a plaidé coupable dans une salle d’audience de Brampton, en Ontario, pour avoir commis des crimes de ransomware contre 17 entreprises, organisations, écoles et une municipalité canadiennes. Pour ces crimes, il a reçu une peine de sept ans.

En mai 2021, il a été extradé vers les États-Unis pour faire face aux accusations portées contre lui à Tampa.

Vachon-Desjardins a accepté de confisquer l’argent qu’il a gagné comme produit de ses crimes. Il a choisi de ne fournir aucune information sur ses complices.

Il reviendra devant le tribunal fédéral en janvier pour une audience afin de déterminer les paiements de dédommagement aux victimes.

Le cas de Sébastien Vachon-Desjardins est au centre d’un prochain documentaire The Fifth Estate, diffusé le jeudi 10 novembre à 21 h (9 h 30 à T.-N.-L.) sur CBC-TV et Gemme de Radio-Canada.