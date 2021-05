Un hacker crée une histoire Instagram qui fait planter les smartphones

Il y a une tendance étrange sur Instagram. Si vous allez sur la page Instagram de @ pgtalal et cliquez sur l’un de ses points forts, votre téléphone plantera. Les gens se grattent la tête en cherchant partout les réponses à pourquoi cela se produit. Arun Maini, un Youtuber technologique du Royaume-Uni, a pris sur lui de trouver la réponse à ce casse-tête. Maini a découvert que le propriétaire de la page Instagram était un pirate informatique de 14 ans qui voulait «créer Problèmes d’Instagram » juste pour le fun.

Sans révéler son vrai nom, l’utilisateur d’Instagram qui s’appelle Talal a déclaré à Maini qu’il l’avait programmé en écrivant des codes qui envoient des requêtes aux serveurs Instagram. « Mais désolé, je ne peux pas dire aux gens comment j’ai créé le point culminant parce que je pense que c’est un secret (sic) », a répondu Talal à Maini. Talal a également déclaré que le codeur adolescent programmait depuis l’âge de 11 ans.

Maini a approché de nombreux experts dans l’espoir qu’ils résolvent ce qui se cachait sous l’histoire Instagram de Talal. Ananay Arora, un chercheur en sécurité à l’Arizona State University, aux États-Unis, a réussi à examiner le code derrière le comportement inattendu de l’histoire Instagram, et il a découvert qu’il s’agissait en fait d’une combinaison de différents autocollants Instagram qui avaient été redimensionnés dans des proportions énormes. Ces autocollants étaient un quiz Instagram de saisie, un compte à rebours et une question qui ont été mis à l’échelle en quintillions, 13e, 12e et 17e puissances de 10, respectivement.

Le point culminant de l’histoire Instagram de @ / pgtalal gèle Instagram, puis votre téléphone! Voici pourquoi 👇🏻— Ananay (@ananayarora) 1er mai 2021

Talal a également piraté le chat Instagram alors que l’adolescent réagissait aux remerciements de Maini d’une manière qui n’est pas possible pour les autres utilisateurs d’Instagram. Talal a utilisé un nouveau bouton de réaction avec le texte « Vous êtes les bienvenus! »

Le programmeur de 14 ans a également créé un autre point fort qui tue l’application Instagram en faisant sortir l’utilisateur de l’application. Maini a expliqué le phénomène dans une vidéo sur sa chaîne Youtube Mrwhosetheboss, concluant qu’il s’agit d’un bug d’Instagram que la société de médias sociaux a corrigé parce que ses tentatives de créer une histoire aussi énorme n’ont pas abouti de la même manière. À partir de maintenant, les histoires précédentes, qui ont provoqué le crash des smartphones des gens, ont été supprimées, mais la nouvelle histoire, qui ne tue que l’application Instagram, est toujours là.

