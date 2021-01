ALBERTVILLE, Ala. (AP) – Au cours de sa dernière année à l’école secondaire d’Albertville en 2015, les enseignants ont décerné à Unique Morgan Dunston un prix de citoyenneté et ses collègues aînés l’ont élue clown de la classe. Aujourd’hui, elle est la cible de menaces de mort et de moqueries sur Main Street.

Le changement est dû à ce que Dunston fait maintenant, pas à qui elle était il y a des années. Une femme noire transformée en quittant une ville natale de l’Alabama pratiquement entièrement blanche où de nouvelles idées sur la race et la justice se heurtent aux traditions du Vieux Sud, Dunston mène des manifestations régulières depuis août contre un monument confédéré sur la pelouse de la cour.

Dunston et un petit groupe de compatriotes scandent régulièrement des slogans antiracistes, tiennent des pancartes et utilisent de la craie pour baliser la rue avec des demandes implacables de démolir le monument, qui a l’image d’un soldat rebelle tenant un drapeau de bataille confédéré. Il a été installé sur une propriété publique par les fils des vétérans confédérés il y a plus de deux décennies avec la permission du comté.

«Mon espoir et mon désir sont qu’au fur et à mesure que nous continuons, plus de gens de la communauté commenceront à sortir, qu’ils se rendront compte que ce n’était pas une phase, que« ils sont sérieux et ils ont besoin de notre aide »», dit-elle. . « Parce que nous le faisons. »

Le mouvement a un certain soutien: un juge de comté à la retraite a écrit une lettre publique approuvant la suppression du monument, et des groupes, dont le Council on American-Islamic Relations, se sont rangés du côté de Dunston. Plus de 3 300 personnes ont signé une pétition en ligne soutenant la cause.

Pourtant, comme un prophète biblique indésirable dans sa propre maison, Dunston est devenue un paratonnerre pour les critiques de personnes qui souhaitent simplement qu’elle s’en aille. Plutôt que d’enlever le monument en pierre, le comté a construit une clôture métallique autour de lui et a adopté une loi pour restreindre les manifestations, dont certaines sont devenues des matches de cris entre le groupe de Dunston, Reclaiming Our Time, et les sympathisants confédérés.

«Tout le monde est fatigué», a déclaré le président de la Commission du comté de Marshall, James Hutcheson, dans une interview. «Les gens veulent avancer dans leur vie et dépasser cela.»

Il n’y a aucun signe que la fin est proche: Dunston a déclaré que les manifestations se poursuivraient jusqu’à ce que le monument disparaisse, et les responsables du comté n’ont pris aucune mesure pour le supprimer.

Située à 130 kilomètres au nord-est de Birmingham sur Sand Mountain, un plateau près de la pointe sud des Appalaches, Albertville est une ville d’environ 22000 habitants dans le comté de Marshall, où l’industrie avicole et les usines de fabrication de taille moyenne emploient des milliers de personnes.

La population du comté est majoritairement blanche, environ 15% hispanique, dont beaucoup travaillent dans les usines de volaille, et seulement 3% noire, selon les chiffres du recensement.

Bien que sa famille vive dans le comté depuis des décennies, Dunston a déclaré qu’elle était l’une des deux seules étudiantes noires de sa promotion, qui comptait environ 225 personnes. Avec si peu de Noirs, a déclaré Dunston, la communauté était peu consciente de la culture ou des attitudes afro-américaines lorsqu’elle grandissait.

« Février n’était que février », a-t-elle déclaré. « Pas de Mois de l’histoire des Noirs. »

Après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire d’Albertville avec des distinctions, Dunston s’est inscrit à l’université de la ville de Mobile sur la côte du golfe du Mexique, avec une population d’environ 190 000 personnes, soit un peu plus de la moitié des Noirs. Soudain, elle a été plongée dans une ville avec une riche culture noire.

«J’ai vécu quelque chose que je n’ai jamais vécu ici, dans ma ville natale d’Albertville», a-t-elle déclaré.

Conscient de l’injustice raciale comme jamais auparavant, Dunston est rentré de Mobile pour aider à organiser deux «marches pour l’unité» dans le comté de Marshall en juin après que la police de Minneapolis a tué George Floyd en mai. Des centaines de personnes ont assisté à chacun, et la plupart des participants étaient blancs car peu de gens de couleur vivent dans la région.

S’organisant via les réseaux sociaux et le bouche à oreille, Dunston a décidé de s’attaquer au monument confédéré. Espoir après que les deux marches aient attiré autant de monde, Dunston n’a pas pu s’empêcher de remarquer la différence de participation lors de la première manifestation en août.

« Il est probablement passé de 600 (lors des marches) à, la première fois que nous sommes venus ici, à 15 », a-t-elle déclaré. Les menaces en ligne qui ont commencé pendant les marches sont devenues plus fréquentes et les railleries publiques ont commencé. Plusieurs hommes blancs ont crié à Dunston ou ont sonné des cornes en passant devant une manifestation tenue devant le palais de justice au début de décembre.

Contrairement aux endroits où les manifestations ont commencé au printemps et se sont éteintes lorsque le temps est devenu frais, les manifestations ont persisté à Albertville. Les foules ne sont pas énormes, et parfois il y a autant ou plus de gens de Birmingham ou de Huntsville que de locaux aux côtés de Dunston, qui fait la navette vers et depuis Mobile pour des événements.

Travis Jackson, un activiste de Black Lives Matter qui vit près de Montgomery, a déclaré que venir manifester dans le petit Albertville était motivant. «J’adore chaque morceau», dit-il.

Le père de Dunston est généralement à l’arrière-plan, surveillant sa fille en tant que garde du corps, et la mère Elizabeth Stewart est une participante. Les contre-défenseurs sont courants, y compris un homme noir de la région qui soutient le monument confédéré et le drapeau rebelle.

Stewart a déclaré qu’elle se rappelait avoir assisté à des films dans un théâtre à discrimination raciale du comté en tant que fille, et qu’elle était heureuse que Dunston s’exprime maintenant.

«Je l’ai élevée pour qu’elle soit exactement ce que son nom dit, Unique – la seule», dit-elle. « Je suis très fier du message que Dieu a lancé dans son cœur pour se lever. »