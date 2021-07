Un habitant du village olympique testé positif au COVID-19

TOKYO — Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a signalé samedi le premier cas positif de COVID-19 dans le village olympique.

La personne non identifiée, qui est répertoriée par les organisateurs uniquement comme « personnel concerné par les jeux », a été testée positive pour la maladie vendredi et est maintenant en quarantaine dans un hôtel.

Toshiro Muto, le PDG du comité d’organisation, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’avait aucune information quant à savoir si la personne avait été vaccinée. Et Seiko Hashimoto, la présidente du comité, a déclaré que les organisateurs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que le village olympique – comme tous les sites et installations – soit aussi sûr que possible.

« Nous ne ménageons aucun effort », a-t-elle déclaré.

Le résident anonyme du village olympique est l’une des 44 personnes affiliées aux Jeux qui ont été testées positives pour COVID-19 depuis le 1er juillet, selon les organisateurs. Quatorze de ces cas ont été signalés samedi. Vingt-huit des 44 points positifs ont impliqué des sous-traitants de Tokyo 2020.

Le test positif dans le village intervient alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter au Japon, où seulement environ 20 % de la population est entièrement vaccinée, et alors que des milliers d’athlètes, d’entraîneurs, de personnel de soutien et de membres des médias se préparent à arriver à Tokyo en les jours à venir.

La cérémonie d’ouverture des Jeux aura lieu vendredi.

Les organisateurs ont publié des informations de base sur les cas positifs de COVID-19 liés aux Jeux, mais ont refusé de fournir des détails sur les personnes infectées, y compris leur nationalité et leurs rôles spécifiques.

Muto a déclaré samedi que le comité d’organisation avait discuté du processus de divulgation avec le Comité international olympique et qu’il existe des problèmes de confidentialité concernant la divulgation des nationalités des personnes testées positives, car dans certains cas, cela pourrait rendre la personne facilement identifiable. Il a déclaré que les Comités Nationaux Olympiques individuels pourraient plus tard choisir d’identifier ceux dont le test est positif, en particulier les athlètes qui ne peuvent pas participer.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient attirer environ 85 000 visiteurs au Japon. Les athlètes et autres membres du personnel ne sont pas tenus d’être vaccinés, bien que le CIO ait déclaré qu’il s’attend à ce que plus de 80% des résidents du village olympique soient vaccinés. Tous les participants doivent passer des tests COVID-19 réguliers, y compris des tests quotidiens pour les athlètes.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.

