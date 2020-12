Un résident du Minnesota qui a installé des lumières de Noël à l’extérieur de sa maison a reçu une lettre d’un voisin décrivant l’affichage comme « nuisible ».

Le propriétaire anonyme – qui vit sur Coolidge St dans la ville de St.Anthony – a transmis la lettre à Crime Watch Minneapolis, qui a partagé une photo sur Twitter lundi.

La lettre, qui a été écrite de manière anonyme, déclare: « Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer votre éclairage de Noël. L’idée de lumières scintillantes et colorées est un rappel des divisions qui continuent de sévir dans notre société, un rappel des préjugés systémiques contre nos voisins qui ne fêtent pas Noël ou qui n’ont pas les moyens d’installer leurs propres lumières.

La lettre continue: «Nous devons faire un travail pour nous renseigner sur les effets néfastes qu’un écran orienté vers l’extérieur comme le vôtre peut avoir.

L’auteur inconnu de la lettre poursuit ensuite en «défiant» le résident de «respecter la dignité de tous» et «d’apprendre des différences, des idées et des opinions de nos voisins».

«Nous devons nous rassembler et lutter contre les inégalités institutionnelles; St. Anthony est une communauté accueillante pour tous et nous devons exiger mieux de nous-mêmes ».

Les Américains de tout le pays installent des étalages lumineux à l’extérieur de leur maison afin d’apporter une certaine joie festive à leurs communautés. Sur la photo: image d’un écran érigé à Brooklyn, New York

La lettre a immédiatement fait l’objet de réactions négatives sur les réseaux sociaux, beaucoup soulignant l’ironie selon laquelle l’auteur ne semblait pas « accueillant » des personnes qui voulaient célébrer Noël en décorant leur maison.

L’ancien quart-arrière des Ravens de Baltimore, Derek Anderson, est également intervenu, déclarant: « J’ai vu cela venir il y a longtemps. «Si je ne peux pas l’avoir, personne ne le peut» ou «S’ils l’ont, nous le méritons tous». Ce n’est pas la vie.

D’autres ont déclaré que la lettre leur avait donné envie d’envoyer plus de lumières de Noël au propriétaire de St. Anthony afin qu’ils doublent leur affichage.

« Si ce type veut Clark Griswald chez lui ce week-end, je lui donnerai un coup de main », a écrit l’un d’eux, faisant référence au film de 1989 Les vacances de Noël de The National Lampoon, dans lequel le personnage principal habille sa maison de lumières scintillantes.

Un autre a écrit: « Ils devraient 1: Allumer [their home] comme un terrain de football, et 2: Avoir la lettre projetée sur leur porte de garage avec une découpe du Grinch pointant vers elle ».

«Les gens l’ont perdu», intervint une troisième personne. «Aimez les lumières et l’esprit des fêtes, quoi que vous fêtiez. Il s’agit du bien en chacun de nous et de le célébrer. Je pensais juste que j’avais besoin de plus [lights] l’année prochaine, puis j’ai lu ceci. Maintenant, j’ai vraiment besoin de plus. Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous!

D’autres – qui étaient juifs et hindous – ont également déclaré qu’ils aimaient voir les lumières de Noël et ont envoyé leurs vœux de saison.