Le Dakota du Nord est devenu le huitième État le plus meurtrier de la pandémie de coronavirus par habitant, bien qu’il soit toujours derrière plusieurs États qui ont poursuivi des politiques de verrouillage plus restrictives.

Mardi, les décès de virus cumulés depuis mars dans le Dakota du Nord ont frappé 966, sur une population de 762 000, ce qui signifie qu’environ un habitant de l’État sur 788 a succombé à la pandémie.

Cela est toujours loin derrière l’État le plus meurtrier, le New Jersey, où environ un habitant sur 580 est décédé à cause du virus, selon les données de l’État.

Dans l’ordre, les sept États les plus meurtriers par habitant sont désormais le New Jersey, New York, le Massachusetts, le Connecticut, la Louisiane, le Rhode Island et le Mississippi.

Les décès cumulés dans la pandémie par jour dans le Dakota du Nord sont indiqués dans le graphique ci-dessus. L’État est le huitième le plus meurtrier du pays par habitant

Le nombre de décès par groupe d’âge dus au COVID-19 dans le Dakota du Nord est indiqué ci-dessus

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, un républicain, a été critiqué de certains côtés pour sa position pandémique «légère» qui mettait l’accent sur la responsabilité personnelle, mais a essayé d’éviter les mandats stricts du gouvernement.

Burgum n’a pas mis en œuvre une ordonnance exigeant des couvertures faciales dans les entreprises intérieures et les lieux publics intérieurs jusqu’en novembre, car les cas et les hospitalisations dans l’État ont fortement augmenté.

« Notre situation a changé et nous devons changer avec elle », a déclaré Burgum à l’époque.

Burgum a également ordonné à tous les bars et restaurants de limiter la capacité à 50 pour cent et a fermé tous les services en personne entre 22 h et 4 h du matin.

Les sites à grande échelle étaient également limités à une capacité de 25%. Les commandes resteront en vigueur jusqu’au 13 décembre au moins.

Après avoir établi des records la semaine dernière pour les hospitalisations et les décès quotidiens, le Dakota du Nord a connu une baisse cette semaine des cas actifs, des hospitalisations et des taux de tests positifs.

Après avoir culminé à la mi-novembre, le Dakota du Nord a vu de nouveaux cas se réduire quotidiennement

Dans l’État de Paradise Garden, 301 ont été hospitalisés mardi, contre 341 le mois dernier

Les groupes d’âge des personnes hospitalisées en raison du COVID sont ventilés ci-dessus

Mardi, les cas positifs actifs du Dakota du Nord s’élevaient à 5236, contre un sommet de 10,42 le 13 novembre.

Le taux de positivité des tests de l’État était tombé à 11,92%, après un sommet de 15,64% le 18 novembre.

Et 301 ont été hospitalisés mardi, contre 341 le 11 novembre.

« Nous constatons des tendances à la baisse encourageantes dans les cas actifs et le taux de positivité », a déclaré Burgum dans un communiqué lundi.

«Alors que la nécessité de réduire la pression sur notre système de santé se poursuit, ma gratitude va à tous les Dakotans du Nord pour votre participation à nos efforts continus pour ralentir la propagation.

Les piétons passent devant le théâtre Fargo temporairement fermé en raison du coronavirus au centre-ville de Fargo, Dakota du Nord en octobre

Un membre du personnel médical effectue un test Covid-19 à l’extérieur du bâtiment de la santé familiale au centre-ville de Fargo, Dakota du Nord en octobre

Pendant ce temps, dans tout le pays, les États-Unis ont signalé mercredi le plus grand nombre de morts de COVID-19 par jour et ont éclipsé le record précédent de 20%.

Il y a eu 3 157 décès enregistrés dans tout le pays hier, ce qui est considérablement en hausse par rapport au précédent record de 2 603 rapporté le 15 avril lors du pic initial de la pandémie.

Les hospitalisations et les cas à travers le pays continuent d’augmenter à la suite de Thanksgiving avec un peu plus de 100 000 patients traités hier et 200 000 infections confirmées.

Parmi les personnes hospitalisées, plus de 19 000 sont dans des unités de soins intensifs et près de 7 000 personnes sont sous respirateur, selon le Covid Tracking Project.