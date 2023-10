Un habitant de Tel Aviv parle de l’unité des Israéliens face aux attaques du Hamas : « Nous devons juste survivre et protéger notre pays »

Des citoyens israéliens choqués et désemparés se rassemblent pour se porter volontaires et soutenir les Forces de défense israéliennes (FDI) pendant la guerre contre le Hamas qui a débuté samedi.

Veronika Solovjanova, propriétaire d’une entreprise à Tel Aviv, a déclaré à Fox News Digital qu’elle connaissait des Israéliens qui étaient en vacances à l’étranger et qui sont revenus dans leur pays pour contribuer à l’effort de guerre. La guerre a commencé tôt samedi matin lorsque le Hamas a attaqué Israël à l’occasion de Sim’hat Torah, une fête juive.

« Il est très important de comprendre que nous allons tous ensemble et que nous voulons soutenir [Israel] et être ensemble », a-t-elle déclaré. « Il est important pour nous de protéger notre liberté. »

« Nous ne voulons pas partir ou nous échapper », a expliqué Solovjanova, ajoutant que de nombreux volontaires se rendent sur le front de la guerre pour aider les soldats.

ISRAËL DÉCLARE LA GUERRE APRÈS L’ATTAQUE SURPRISE DU HAMAS ET LANCE DES FRAPPES AÉRIENNES DE REPRÉSALATIONS À GAZA

Solovjanova a partagé des vidéos de foules de personnes préparant des colis pour les soldats de Tsahal et faisant la queue pour des collectes de sang. Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose comme les attaques du Hamas était déjà arrivé à Israël au cours de sa vie, elle a répondu « non » catégoriquement.

« C’est comme si nous appelions ça maintenant, ‘notre 11 septembre », a-t-elle déclaré. « J’ai vu le propriétaire de mon [store’s] bâtiment aujourd’hui… elle a 81 ans. Je lui ai demandé : « Tu te souviens de quelque chose comme ça ? et elle a dit non. »

Solovjanova a passé la journée de dimanche à préparer des colis de soins pour les soldats de Tsahal. Elle a comparé les attaques terroristes du Hamas contre Israël aux actes de violence en Ukraine.

SCOTT DIT QUE NOUS DEVONS ÊTRE ‘ÉPAULE À ÉPAULE’ AVEC ISRAËL APRÈS L’ATTAQUE TERRORISTE DU HAMAS : ‘NE JAMAIS RETOURNER’

« Hier, je pleurais… Je suis une personne très forte. Mais hier, c’était vraiment tellement [devastating] », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui, je me suis réveillée et je me suis dit que j’avais juste besoin d’aider. »

« C’est comme l’invasion de l’Ukraine », a-t-elle ajouté. « Ce qui s’est passé hier lors de ce festival de musique dans un kibboutz, vous pouvez tout à fait le comparer à la boucherie en Ukraine. C’est [an] massacre absolu. »

Quelques semaines après que les Israéliens ont fait la une des journaux internationaux en protestant contre les réformes judiciaires du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Solovjanova affirme que – même en tant que manifestante – tout le monde en Israël se rassemble pour former un front uni.

Les mandataires terroristes financés par l’Iran lancent une guerre contre Israël au milieu d’une invasion surprise contre l’État juif

« Nous devons simplement survivre et protéger notre pays », a-t-elle expliqué. « J’ai vécu dans de nombreux pays et je dirais que rien qu’ici en Israël, dès que quelque chose se passe ici, nous oublions tous la gauche et la droite. »

Le résident de Tel Aviv a expliqué que les Israéliens se rassemblent en cas de crise et que leur culture les aide à faire face aux tragédies.

« Toujours dans les moments tristes ici en Israël, nous savons trouver du positif », a-t-elle déclaré. « Nous chantons toujours. Nous sourions toujours. Nous faisons des blagues. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est un sentiment très spécial chez notre peuple », a-t-elle ajouté. « Nous sommes tous ensemble et c’est une sensation incroyable, [even though] c’est une période très difficile. »