Un habitant de Rutland aide à nettoyer les aiguilles, les pipes en verre et bien plus malgré le manque de ressources

Lorsqu’elle se promène dans son quartier de Rutland à Kelowna, Shelly s’assure toujours d’apporter de la naloxone, un contenant pour objets tranchants et des gants.

Au cours des trois derniers mois, Shelly (nom modifié pour des raisons de sécurité) a administré huit fois de la naloxone.

Shelly a expliqué que recevoir une dose de naloxone est désagréable et qu’il y a un risque que les gens se réveillent en colère.

Elle a dit que les gens se sont réveillés d’une overdose en se balançant et en lui criant dessus, et cela l’a forcée à réévaluer si elle veut continuer à se mettre en danger pour aider les autres.

“Je ressens une responsabilité écrasante pour tout le monde”, a-t-elle déclaré à Capital News lors d’une promenade dans son quartier à Rutland.

Au cours de la courte promenade, Shelly a ramassé cinq seringues et plusieurs pipes en verre brisées, qui sont utilisées pour fumer du crystal meth et du crack.

Elle a déclaré qu’elle ressentait le besoin de protéger les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances, ainsi que les personnes vivant dans sa communauté qui sont exposées à des seringues jetées de manière inappropriée, à des accessoires de consommation de drogue et à des excréments humains.

Shelly a déclaré avoir remarqué une augmentation des déchets liés à la toxicomanie après l’ouverture d’un logement avec services de soutien à un pâté de maisons de sa maison.

Health House, une des résidences près de chez elle, est gérée par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de Kelowna. Hearthstone est géré par la Société John Howard. Les deux résidences hébergent des personnes en situation d’itinérance et accueillent des personnes aux prises avec des troubles liés à l’usage de substances.

Le PDG de l’ACSM, Mike Gawliuk, a déclaré qu’il encourageait les gens à communiquer avec l’ACSM en cas de préoccupations concernant les immeubles de logements avec services de soutien dans leur quartier. Il a dit qu’il n’était pas au courant des problèmes de sécurité que connaissent les résidents de Rutland.

Gawliuk a déclaré que son équipe de sensibilisation et ses travailleurs de soutien au pont de Kelowna travaillent avec les sans-abri pour trouver un abri sûr.

Il a dit que les travailleurs de proximité sont très réactifs et veulent s’assurer que tout le monde dans la communauté se sente en sécurité.

Shelly ne s’oppose pas à ce que des logements avec services de soutien se trouvent dans son quartier. Elle a dit qu’elle accueillerait même favorablement l’ouverture d’un autre centre, tant qu’il fonctionnerait avec suffisamment de personnel pour aider correctement les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale et de toxicomanie.

Elle a l’impression que les établissements ne fournissent pas les soutiens nécessaires pour aider ceux qui accèdent à leurs ressources.

Elle a dit qu’elle craignait également pour sa propre sécurité, mais qu’elle avait décidé qu’elle n’était pas disposée à abandonner les personnes qui avaient besoin d’aide et sa communauté.

« Les gens dans la rue sont toujours des gens. Les gens qui vivent ici sont des gens. Nous devons trouver un équilibre », a déclaré Shelly.

