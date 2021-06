Un habitant de l’Ohio raconte en 1987 l’histoire d’un vol avec une cigale

CINCINNATI – L’histoire la hante depuis près de 35 ans. Vol sous la menace d’une cigale. Marquisa Kellogg n’en peut plus.

Le nom de Kellogg figurait dans les journaux et les magazines de tout le pays en 1987. Un bref compte rendu policier de son histoire s’est répandu aussi rapidement que Brood X cette année-là.

Dateline Cincinnati: Deux hommes armés d’une cigale sont soupçonnés d’avoir volé 24 $ dans la caisse enregistreuse d’un restaurant après avoir utilisé l’insecte ailé pour effrayer brièvement le caissier, selon la police. Les deux hommes sont entrés dans le restaurant du Grand Chelem en brandissant une cigale. Ils ont lancé le virus à la caissière, Marquisa Kellogg, 22 ans, qui s’est ensuite enfuie de son poste, a indiqué la police. Plus tard, après que Mme Kellogg se soit rétablie et soit retournée au registre, elle a constaté qu’il manquait 25 $.

Si cela s’était produit aujourd’hui, nous dirions que l’histoire est devenue virale. Au moins 60 journaux ont repris l’histoire.

« Un magazine avait une cigale avec un petit pistolet disant: » Collez-les! « », a déclaré Kellogg.

Elle travaille maintenant pour un médecin. Elle a grandi à Madisonville, un quartier de Cincinnati, où se trouvait le restaurant. Elle a déménagé en Californie, puis en Caroline du Sud, puis de retour chez elle. Elle vit désormais dans la maison de son enfance.

« Aujourd’hui, je suis la fille qui chasse les cigales des gens », a-t-elle déclaré.

Elle trouve de l’humour dans l’histoire maintenant, à 56 ans, mais elle ne l’a pas toujours fait.

« Tu veux la vérité ? Ou tu veux le mensonge ? Kellogg a déclaré à The Enquirer, une partie du réseau USA TODAY. « Je me souviens de tout. »

Le problème, a-t-elle dit, est que l’histoire dont tout le monde a ri n’est pas ce qu’elle semblait.

Peu de temps avant l’incident, a déclaré Kellogg, elle était assise à l’extérieur du restaurant avec un ami lorsqu’elle a décidé de lui faire une farce. Elle attrapa un poing plein de cigales et les mit sur son dos. Il a crié.

« Il est devenu fou, comme n’importe quel humain ordinaire », a déclaré Kellogg.

Toujours en riant, elle retourna à l’intérieur du restaurant pour attendre deux clients, des hommes qu’elle connaissait, des amis (du moins le croyait-elle) du quartier.

Elle leur a servi leurs pièces de fromage et les encaissait lorsque son ami est revenu pour se venger.

Boom. Il lui jette une poignée de cigales au visage et s’enfuit.

« Je suis parti en courant comme OJ à l’aéroport », a déclaré Kellogg en faisant référence à la publicité de location de voitures de 1978. « J’avais complètement oublié que le registre était ouvert. « J’ai couru comme une chauve-souris hors de l’enfer. »

À son retour, elle a remarqué que les factures n’étaient pas droites dans son tiroir. Elle a demandé aux deux hommes au comptoir s’ils avaient pris quelque chose, mais ils l’ont nié.

Elle a compté l’argent devant eux et a manqué de 25 $. Comme ils ne voulaient toujours pas avouer ce qui s’était passé, elle a appelé la police et a signalé un vol.

Et ici, l’histoire s’est transformée en ce qu’elle est devenue. Au mieux, il s’agissait d’un vol assisté par des cigales, mais ce qui ressort du rapport de police et, plus tard, de la couverture médiatiqueétait une image de deux bandits masqués brandissant des insectes aux yeux rouges, bourdonnants et à six pattes au lieu de six tireurs.

« Cet officier a mis deux histoires en une et la blague était sur moi », a déclaré Kellogg. « Il a entendu, mais il n’écoutait pas. C’était une blague pour lui. »

Elle a dit qu’elle pensait que l’officier avait été payé pour l’histoire et a déclaré que si elle pouvait le retrouver, elle devrait le poursuivre en justice pour la moitié de sa pension « pour m’avoir mis dans tout cet embarras pendant toutes ces années ».

Elle a dit que son amie, qui s’appelle Squeaky, a même fabriqué des chemises. Les chemises ont une image d’une cigale, mais au lieu du visage de la cigale, c’est le visage de Squeaky.

« Je suis la cible de la blague », a-t-elle déclaré, mais avec le temps, son humeur à propos de la situation s’est éclaircie. Elle dit qu’elle raconte même l’histoire à ses patients maintenant pour les faire rire. Ils le rechercheront souvent sur leur téléphone à ce moment-là et ils ne peuvent pas le croire, a-t-elle déclaré.

Elle a profité de cet été pour voir les petits-enfants des insectes qui ont autrefois attiré son attention nationale.

Mais elle veut que tout le monde le sache, elle n’a pas peur des cigales, surtout une seule. Un visage plein de n’importe quel bug suffit à faire paniquer quelqu’un.

« La seule chose dont j’ai peur, c’est quelque chose à huit pattes », a déclaré Kellogg. « Vous pouvez avoir tout le restaurant si vous avez huit pattes. »

Suivez Cameron Knight sur Twitter : @ckpj99.