Un habitant de la succession de Londres se rend devant la Haute Cour pour des plans de démolition

Une femme qui vit dans le même lotissement depuis 30 ans a poursuivi des promoteurs et son autorité locale devant la Haute Cour pour des projets de démolition de sa maison.

Aysen Dennis, 64 ans, se bat pour garder son appartement de deux chambres dans un domaine du sud de Londres et affirme que les plans de réaménagement équivalent à un «nettoyage social».

L’affaire historique concerne le domaine d’Aylesbury, autrefois l’emplacement de plus de 2 000 logements sociaux, et s’inscrit dans une tendance plus large de remplacement des logements sociaux par des propriétés privées coûteuses.

La deuxième phase d’un projet de bulldozer et de reconstruction de ce qui était autrefois l’un des plus grands lotissements sociaux d’Europe est controversée car elle propose de réduire le nombre de logements sociaux en faveur de la propriété partagée et privée.

Il existe actuellement 327 logements en location sociale et 46 autres vendus sous droit d’achat sur le site. Il est proposé de les remplacer par 614 logements neufs, dont seulement 163 seraient en location sociale, mais 50% seront classés « abordables ».

Le conseil de Southwark et Notting Hill Genesis sont tous deux nommés dans la plainte qui a été déposée devant la haute cour de Londres mardi matin.

Le domaine d’Aylesbury était autrefois l’emplacement de plus de 2 000 logements sociaux Photographie : document

La réclamation fait valoir que le conseil était illégal en accordant une demande de modification du libellé du permis de construire original pour régénérer le domaine. Le changement facilite la diffusion de nouveaux projets qui diffèrent du plan directeur d’origine.

Dennis a déclaré au Guardian : « C’est plus de profit pour les développeurs parce qu’ils ne cessent de changer l’application de planification pour que les développeurs gagnent plus d’argent… Il ne s’agit pas seulement de murs en béton et de profit. Qu’en est-il des êtres humains qui sont touchés par toute cette gentrification ?

Les avocats disent que ceux qui ont été obligés de quitter leur domicile depuis le début du projet n’ont pas été consultés sur des plans qui diffèrent de l’autorisation initiale. Les gains des résidents – comme la limitation de la hauteur des bâtiments à 20 étages – pourraient être perdus avec une tour entièrement privée de 25 étages, qui est la pièce maîtresse proposée des prochains travaux de construction.

Dennis a déclaré que malgré la notoriété du domaine, elle ne voulait pas qu’il soit détruit. « Mon appartement est magnifique. Ce sont toutes de grandes fenêtres et toute la journée je reçois de la lumière. Et la communauté dans laquelle je vis, je l’aime.

Les promoteurs s’appuient de plus en plus sur des autorisations de planification « drop in » pour modifier des parties de grands développements qui sont incompatibles avec ce qui était initialement autorisé.

Saskia O’Hara, l’une des avocates de Dennis au Public Law Centre, a déclaré: «Il est déjà difficile pour les communautés de jouer un rôle significatif dans le processus de planification, et cela n’est jamais plus vrai que pour un résident d’un domaine de Londres qui a été une cible de démolition par les municipalités et les promoteurs privés pendant des décennies. Les promoteurs ne devraient pas pouvoir contourner les conclusions de la Cour suprême et avoir un laissez-passer gratuit pour modifier ce qui a été promis aux résidents dans le permis de construire historique.

Un porte-parole de Notting Hill Genesis a déclaré qu’il examinait les documents judiciaires et qu’il était « très fier » de la prochaine phase du projet qui fournirait « des maisons de haute qualité, sûres, écoénergétiques et chaleureuses pour remplacer les maisons existantes qui ne sont plus adaptées. à des fins ».

Ils ont ajouté: « Nous nous engageons à créer une communauté mixte fantastique et prospère avec des espaces publics de qualité, des installations de premier ordre et des aires de jeux et de sport améliorées. »

Kieron Williams, le chef du conseil de Southwark, a déclaré: «Nous travaillons avec les résidents d’Aylesbury pour construire de nouvelles maisons dans lesquelles ils pourront emménager, avec plus de nouvelles maisons du conseil sur place en cours de construction sur le domaine que sur la plupart des autres dans le pays , ainsi que de nouvelles maisons de location sociale d’association de logement aussi.

« Nous construisons ces remplacements parce que les maisons d’origine du domaine ont été mal construites dans les années 60. Toutes les phases respectent ou dépassent l’exigence de notre politique d’aménagement pour que la moitié du développement soit des maisons abordables. Nous mesurons cela par le nombre total de « pièces habitables », car nos résidents ont besoin de maisons de taille familiale et les conseils qui comptent juste le nombre de maisons se retrouvent avec beaucoup d’appartements à un ou deux lits qui ne sont pas bons pour les familles. »