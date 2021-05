Un habitant de Gaza décrit avoir fui d’une maison à une autre pour échapper à d’intenses bombardements

J’ai été témoin de plusieurs guerres. Je m’attendais à ce que ce soit comme les escalades que nous avons eues plus récemment, juste quelques bombardements. J’ai pensé deux ou trois jours, je n’imaginais pas que tout cela arriverait. Le mardi, le premier jour, j’étais chez moi, sur le point de prendre une douche. Je me préparais à aller chez mes parents; c’était le Ramadan, et généralement nous avons l’iftar ensemble. Ma femme est enceinte de huit mois. Ma fille a 3 ans. Il était 18 heures. Ils ont attaqué la maison de mon voisin. J’ai encore mal à la tête à cause du son de ce missile. Tout le monde courait; tout le monde criait. Nous voulions juste courir; généralement, une fusée est un avertissement. À ce moment-là, j’étais terrifiée. J’ai commencé à filmer ce qui s’était passé là-bas. Puis ils ont attaqué avec la deuxième roquette.