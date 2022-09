Un gymnaste russe banni pour le symbole “Z” reçoit un coup de pouce pour la compétition

Ivan Kuliak pourra participer aux jeux ‘Spartakiad’

Le gymnaste russe Ivan Kuliak a été autorisé à participer aux jeux “Spartakiad” dans son pays natal après que l’instance dirigeante mondiale de la FIG n’ait exprimé aucune objection.

Kuliak a eu une suspension de 12 mois partiellement confirmée par le tribunal d’appel de la Gymnastics Ethics Foundation (GEF) plus tôt ce mois-ci, ce qui signifie qu’il sera écarté de la compétition officielle jusqu’au 16 mai 2023.

L’interdiction a été initialement imposée en mai de cette année après que Kuliak soit apparu sur le podium d’une épreuve de la Coupe du monde à Doha, au Qatar, avec un «Z» attaché à son justaucorps.

Le symbole est utilisé par les forces russes lors de l’opération militaire en Ukraine et est affiché comme une démonstration de soutien par des sections de la population à la maison.

Lire la suite Le gymnaste russe ‘Z’ apprend si l’appel de l’interdiction est couronné de succès

On craignait que Kuliak, 20 ans, ne soit même empêché de participer à des épreuves nationales après avoir été contraint de se retirer de la Coupe de Russie en juillet.

Cependant, le président de la Fédération russe de gymnastique artistique (FSGR), Vasily Titov, a confirmé que le jeune peut au moins se produire à la gymnastique ‘Spartakiad’ à Kazan, qui se déroule du 26 septembre au 1er octobre.

“Ces compétitions sont organisées par le ministère des Sports de la Fédération de Russie, et non par la fédération (de gymnastique russe)”, Titov a déclaré à RIA Novosti.

“Nous avons informé la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) et la commission disciplinaire à ce sujet et n’avons reçu aucune objection de leur part, il participera donc.”

Les jeux “Spartakiad” ont été organisés dans une série de sports pour les athlètes russes afin de compenser les interdictions internationales imposées en raison du conflit en Ukraine.

Les événements sont la renaissance d’une idée de l’ère soviétique et ont été salués comme un succès par des personnalités comme l’icône russe de la gymnastique rythmique Irina Viner.

Lire la suite L’icône de la gymnastique russe explique les “avantages” des sanctions

La FIG s’est jointe à de nombreuses autres fédérations en interdisant les athlètes russes en mars.

Si cette interdiction plus large avait toujours été en vigueur en mai de l’année prochaine, la suspension personnelle de Kuliak se serait poursuivie et n’aurait pris fin que six mois après la levée de la suspension globale FIG des gymnastes russes.

Cependant, le tribunal d’appel de la Gymnastics Ethics Foundation (GEF) a par la suite modifié la sanction de Kuliak afin qu’elle ne dépende pas de l’interdiction plus large de la FIG contre les Russes.

Kuliak a fait son geste en « Z » lors de la Coupe du monde par engin de la FIG à Doha en mars, où il a terminé troisième de l’épreuve aux barres parallèles remportée par l’Ukrainienne Illia Kovtun.

LIRE LA SUITE: Les interdictions protègent les athlètes russes, insiste le chef du CIO

Kuliak a déclaré plus tard que lui et ses collègues concurrents russes avaient affronté “provocations” des Ukrainiens tout au long de l’événement, menant à ses actions sur le podium.

Le gymnaste a déclaré dans une interview à RT qu’il “Je n’ai rien souhaité de mal à personne” et cela “En tant qu’athlète, je me battrai toujours pour la victoire et défendrai la paix.”

En plus de son interdiction, Kuliak a été dépouillé de sa médaille, condamné à une amende de 500 francs suisses (environ 520 dollars) et condamné à payer les frais de procédure dans son affaire.