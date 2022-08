Un guitariste de rock retrouvé mort, aurait été tué par son propre fils

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un guitariste de rock canadien a été retrouvé mort à son domicile lundi, et la police soupçonne que le fils de l’homme était responsable du meurtre.

L’homme de 65 ans, Gord Lewis, a été le guitariste du groupe Teenage Head pendant des décennies. La police a arrêté son fils, Jonathan Lewis, et l’a accusé de meurtre au deuxième degré.

La police a déclaré que le corps de Lewis présentait des blessures « compatibles avec un acte criminel ».

“Nous continuons à rechercher des témoins et à visionner des vidéos dans la région”, a déclaré la détective Sara Beck aux journalistes.

La police n’a découvert le corps de Lewis qu’après que son fils a envoyé une série d’e-mails aux médias. Chaque e-mail faisait référence à la mort de Lewis et demandait une assistance médicale.

“Les funérailles doivent arriver ici rapidement. Mon père commence à se décomposer”, a écrit Jonathan au Hamilton Spectator, un média local de l’Ontario.

“Maintenant, je veux juste obtenir de l’aide pour ma maladie et donner à mon père un enterrement convenable. Il ne méritait pas cela”, aurait-il écrit dans un autre e-mail.

Les autres membres du groupe de Lewis ont confirmé sa mort sur les réseaux sociaux.

“Nous avons le cœur brisé et essayons toujours de gérer la perte de notre ami, coéquipier et frère Gord Lewis”, ont-ils écrit. “Nos cœurs sont avec sa famille et tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient. Gord était une force et une inspiration pour beaucoup. Tu nous as été enlevé bien trop tôt.”

La police n’a pas divulgué de détails concernant la cause directe du décès de Lewis, ni quand le meurtre présumé a eu lieu. Alors que les autorités ont découvert le corps ce week-end, il était déjà considérablement décomposé.

Lewis était co-fondateur de Teenage Head, qui produit de la musique depuis 1975.