Un Guinéen parcourt six pays pour une place à l’Université Al-Azhar en Égypte

Un étudiant a parcouru 4 000 km à vélo à travers l’Afrique de l’Ouest, endurant des arrestations et une chaleur torride, pour obtenir une place dans l’université de ses rêves.

Mamadou Safayou Barry est parti en mai de Guinée pour le prestigieux Al-Azhar égyptien, dans l’espoir d’être accepté.

Le jeune homme de 25 ans a parcouru pendant quatre mois des pays ravagés par des militants islamistes et des coups d’État.

Il a déclaré à la BBC qu’il était « très, très » heureux d’avoir obtenu une bourse lorsqu’il est finalement arrivé au Caire.

Le père marié d’un enfant a déclaré que même s’il ne pouvait pas se permettre de suivre un cours d’études islamiques à Al-Azhar ou de prendre un vol vers l’Égypte, la réputation de l’université l’avait incité à tenter sa chance dans ce voyage épique à travers le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger et Tchad.

Al-Azhar est l’un des centres d’enseignement islamique sunnite les plus influents au monde. C’est également l’un des plus anciens, fondé en 670 après JC.

M. Barry est parti de chez lui « à la recherche de connaissances islamiques », mais a été confronté à la méfiance et à l’adversité dans certains des pays qu’il a traversés à vélo.

Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les attaques de militants islamistes contre des civils sont fréquentes et les récents coups d’État ont conduit à l’instabilité politique.

« Il est très difficile de voyager à travers ces pays car ils n’ont pas de sécurité en ce moment », a-t-il déclaré.

« Ils ont tellement de problèmes et les gens là-bas ont très peur. Au Mali et au Burkina Faso, les gens me regardaient comme si j’étais un méchant homme. Partout, je voyais les militaires avec leurs gros canons et leurs voitures », a déclaré M. Barry.

Il a déclaré avoir été arrêté et détenu à trois reprises sans raison valable – deux fois au Burkina Faso et une fois au Togo.

Cependant, la chance de M. Barry a tourné lorsqu’il a atteint le Tchad. Un journaliste a interviewé M. Barry et a publié son histoire en ligne, ce qui a incité de bons Samaritains à financer pour lui un vol vers l’Égypte.

Cela signifiait qu’il évitait de traverser à vélo le Soudan, dont certaines parties sont actuellement des zones de guerre.

Le 5 septembre, il arrive enfin au Caire. Sa détermination lui vaut une rencontre avec la doyenne des études islamiques, le Dr Nahla Elseidy. Après avoir parlé à M. Barry, le Dr Elseidy lui a proposé une place dans le cours d’études islamiques d’Al-Azhar, avec une bourse complète.

La doyenne a déclaré sur ses réseaux sociaux que l’université tenait à offrir ses connaissances aux étudiants du monde entier et que cette philosophie « ne couvre pas seulement les étudiants internationaux en Égypte mais s’étend également à l’étranger. Al-Azhar accueille des étudiants de tous les pays et prend soin d’eux. , et leur offre des subventions ».

M. Barry s’est dit « très, très heureux » d’avoir reçu cette bourse.

« Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais heureux. J’ai remercié Dieu », a-t-il déclaré.

M. Barry a ajouté que les épreuves de son expédition sont oubliées depuis longtemps – effacées par la joie de pouvoir se qualifier d’érudit d’Al-Azhar.