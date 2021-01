Une salle de classe inutilisée à l’école secondaire Karl Marx en Saxe-Anhalt, Gardelegen, en Allemagne. En raison de la situation encore relativement tendue de Covid-19, des règles plus strictes s’appliquent en Saxe-Anhalt ainsi que dans tout le pays. Les écoles doivent rester en fonctionnement d’urgence jusqu’à au moins fin janvier. Klaus-Dietmar Gabbert | alliance d’image | Getty Images

LONDRES – La science autour du lien entre les enfants et la propagation du coronavirus évolue encore, mais un nombre croissant de preuves semble suggérer que les enfants scolarisés jouent un rôle important dans la transmission communautaire. Cela survient à un moment où la résurgence de la propagation de Covid-19 a incité la majeure partie de l’Europe à adopter le niveau le plus strict de mesures de santé publique, de nombreux pays de la région fermant des écoles dans le cadre d’un plan plus large visant à réduire les taux d’infection et à atténuer la tension sur les établissements de santé déjà stressés. La question polarisante de savoir si les écoles doivent rester ouvertes est loin d’être claire, l’Organisation mondiale de la santé exhortant les décideurs à être guidés par une approche fondée sur les risques afin de maximiser les avantages pour la population. Les fermetures d’écoles ont un impact négatif évident sur la santé des enfants, a averti l’agence des Nations Unies pour la santé, citant des revers dans l’éducation et le développement des enfants, le revenu familial et l’économie en général. À l’heure actuelle, il reste à voir le moment exact pendant lequel les écoles devront rester au moins partiellement fermées, et quand elles pourront rouvrir complètement.

La fermeture des écoles ralentit-elle la propagation?

Une étude menée par des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich a déterminé que la décision de la Suisse de fermer les écoles en mars dernier était responsable d’une réduction de la mobilité de 21,6%. L’étude, publiée dimanche et n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a révélé que les fermetures d’écoles se classaient au troisième rang pour réduire la mobilité à l’échelle nationale – et donc la transmission de Covid. L’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes s’est avérée être l’outil politique le plus efficace, réduisant la mobilité d’environ un quart, tandis que la fermeture de restaurants, bars et magasins non essentiels a amené les gens à réduire le nombre total de voyages de 22,3%.

Enseignants dans une file d’attente en attente de leur test Covid. Un groupe d’enseignants qui doivent commencer à travailler dans les classes les plus jeunes de la 1 à la 3 dans les écoles primaires passe des tests Covid-19. (Photo par Alex Bona / SOPA Images / LightRocket via Getty Images) Alex Bona | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

L’étude a estimé qu’une réduction de 1% de la mobilité humaine prédit une réduction de 0,88% à 1,11% des cas de Covid signalés quotidiennement, soulignant l’efficacité de la fermeture des écoles pour ralentir la propagation du virus. Il a analysé des données de télécommunications comprenant 1,5 milliard de voyages effectués par des résidents suisses entre le 10 février et le 26 avril de l’année dernière. «Des études menées à partir d’interventions menées dans des centaines de pays à travers le monde ont constamment montré que les fermetures d’écoles sont associées à une réduction de R et les ouvertures à une augmentation», a déclaré le Dr Deepti Gurdasani, épidémiologiste clinique à l’Université Queen Mary de Londres, par courrier électronique. . Le taux dit «R», ou taux de reproduction, fait référence au nombre moyen d’infections secondaires à Covid produites par une seule personne infectée.

Quelles mesures peuvent être mises en place pour réduire les risques?

Au Royaume-Uni, les écoles pour la grande majorité des enfants en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord devraient rester fermées dans les semaines à venir. Et Gurdasani de QMU a déclaré que les données en Angleterre avaient précédemment montré que les cas de Covid chutaient pendant les points de fermeture de l’école, comme pendant les vacances de mi-semestre. Se référant aux données de l’Office of National Statistics du Royaume-Uni, elle a ajouté que les enfants âgés de 2 à 11 ans étaient deux fois plus susceptibles que les adultes d’être patients zéro dans le ménage, tandis que ceux âgés de 12 à 16 ans étaient sept fois plus susceptibles de infection dans la maison familiale.

Reconnaître l’impact des écoles sur la transmission communautaire est essentiel pour garantir que nous minimisons le risque de transmission au sein des écoles, ainsi que des écoles vers la communauté. Deepti Gurdasani Épidémiologiste clinique à l’Université Queen Mary de Londres

L’ONS a examiné les données sur les ménages en Angleterre entre avril et novembre de l’année dernière. Il a également révélé qu’une fois infectés, les enfants âgés de 2 à 16 ans étaient deux fois plus susceptibles d’infecter les contacts familiaux que les adultes de plus de 17 ans. «À la lumière de cela, il est essentiel que les gouvernements introduisent des mesures d’atténuation dans les écoles, y compris des classes plus petites et des bulles, une meilleure ventilation et une meilleure filtration de l’air avec surveillance, l’utilisation de masques, la distance sociale, l’hygiène et l’utilisation de grands espaces vides pour réduire les risques», Gurdasani m’a dit. « Reconnaître l’impact des écoles sur la transmission communautaire est essentiel pour garantir que nous minimisons le risque de transmission au sein des écoles, ainsi que des écoles vers la communauté. »

Quel est le risque pour les jeunes?

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a déclaré que, lorsqu’une enquête épidémiologique a eu lieu, la transmission de Covid dans les écoles a représenté une minorité de tous les cas de Covid dans un pays donné. L’agence de l’UE souligne que la plupart des enfants ne développent pas de symptômes lorsqu’ils sont infectés par Covid et que si des symptômes se développent, ils ont tendance à être une forme très bénigne de la maladie.

Des étudiants palestiniens portant un masque facial font la queue pour entrer dans leur école après une éducation en face à face, qui a été interrompue dans le cadre du nouveau type de mesures contre le coronavirus (Covid-19), repris aujourd’hui pour les élèves des écoles primaires et secondaires de la bande de Gaza le 13 janvier 2021. Ali Jadallah | Agence Anadolu | Getty Images

Cela ne veut pas dire qu’aucun cas de maladie grave n’a été signalé chez les enfants. L’OMS affirme que les enfants de moins de 18 ans représentent environ 8,5% des cas signalés. Et, comme pour les adultes, des conditions médicales préexistantes ont été suggérées comme un facteur de maladie grave et d’admission aux soins intensifs.

Que recommande l’ECDC?