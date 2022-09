Un guide sherpa record envisage de prendre sa retraite

Commentez cette histoire Commentaire

KATMANDOU, Népal – Un agriculteur devenu guide de montagne qui est récemment devenu la première personne à gravir deux fois les 14 plus hauts sommets du monde décide s’il doit prendre sa retraite. “Je pense que je veux arrêter d’escalader de hautes montagnes et voyager dans des pays étrangers en tant que touriste pendant un certain temps”, a déclaré Sanu Sherpa vendredi dans la capitale du Népal, Katmandou.

Sherpa, 47 ans, est récemment revenu au Népal après avoir terminé son deuxième tour des 14 sommets à plus de 8 000 mètres (26 240 pieds). Il a escaladé le mont Everest sept fois.

Il a commencé l’alpinisme plus tard que la plupart des gens de sa communauté. Sa première ascension réussie remonte à 2006, lorsqu’il a escaladé le mont Cho Oyu à l’âge de 31 ans. Ce n’est qu’un an après qu’il a commencé à travailler dans l’alpinisme, transportant des fournitures et du matériel d’escalade sur le dos dans les montagnes et aidant dans la cuisine du camp de base.

Jusque-là, il avait travaillé dans son village de montagne reculé en cultivant des pommes de terre, du maïs et du blé et en aidant ses parents à faire paître des yacks.

Il a dit avoir vu des hommes de son village travailler quelques mois dans l’alpinisme et revenir avec de bons vêtements et de l’argent, alors qu’il se débattait à la ferme et ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de sa famille.

Il a décidé de laisser derrière lui sa charrue et ses outils agricoles et de se diriger vers la montagne la plus proche pour travailler comme porteur.

Il a été le premier de ses neuf frères et sœurs à se lancer dans l’alpinisme, mais a rapidement été rejoint par ses deux autres frères. Son fils unique, qui est maintenant à l’université, est allé dans les basses montagnes avec son père mais ne veut pas suivre ses traces.

Sherpa a escaladé des sommets de plus de 8 000 mètres 37 fois au total et a participé à des sauvetages en haute altitude ainsi qu’à la récupération d’alpinistes morts.

“Lorsque je sauve, j’ai l’idée qu’un jour je pourrais aussi être dans la même situation, et j’ai peur. Mais j’ai continué à grimper car ce n’est qu’en tant que guide Sherpa que je peux trouver un emploi », a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Nous n’avons pas d’autres compétences ou éducation pour obtenir un autre travail.”

Il est devenu l’un des guides de montagne les plus recherchés depuis qu’il a établi le nouveau record d’alpinisme, mais a déclaré qu’il envisageait d’arrêter car sa famille ne voulait pas qu’il continue à prendre le risque.