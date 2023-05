Un guide sherpa qui a escaladé le mont Everest pour la 28e fois, un record, dit qu’il n’est pas prêt à prendre sa retraite

KATMANDOU, Népal (AP) – L’un des plus grands guides de montagne a déclaré jeudi qu’il n’était pas prêt à prendre sa retraite après avoir escaladé le mont Everest pour la 28e fois, un record.

Le sherpa népalais Kami Rita a atteint mardi le sommet de 8 849 mètres (29 032 pieds) de la plus haute montagne du monde, battant son propre record moins d’une semaine après l’avoir établi.

« Je continuerai à grimper aussi longtemps que mon corps le permettra », a déclaré le guide de 53 ans aux journalistes après son arrivée de la montagne à l’aéroport de Katmandou, où il a été accueilli en héros par des supporters et des membres de sa famille.

Il a déclaré que son objectif n’était pas de concourir pour des records, mais d’aider ses clients étrangers à gravir la montagne.

La saison d’escalade de cette année est presque terminée et sa prochaine ascension devra attendre le printemps prochain.

Kami Rita a atteint le sommet un jour après que son collègue guide Sherpa Pasang Dawa ait égalé son précédent record de 27 ascensions.

Une course pour le titre a commencé avec Pasang Dawa escaladant le sommet pour la 26e fois le 14 mai, égalant le précédent record de Kami Rita. Kami Rita a atteint le sommet trois jours plus tard pour la 27e fois.

Kami Rita a escaladé l’Everest pour la première fois en 1994 et l’a fait presque chaque année depuis lors. Il est l’un des nombreux guides Sherpa dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès des alpinistes étrangers qui cherchent à atteindre le sommet de la montagne. Son père était parmi les premiers guides Sherpa.

Kami Rita a escaladé plusieurs des plus hauts sommets du monde en plus de l’Everest, notamment le K2, le Cho Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

Des milliers de personnes ont escaladé le mont Everest depuis qu’il a été conquis pour la première fois par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le guide sherpa Tenzing Norgay en 1953. Cette année marque le 70e anniversaire de la première ascension.

Binaj Gurubacharya, The Associated Press