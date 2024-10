Un guide robuste sur le hack Xbox 360 Glitch

La Xbox 360 était une console difficile à jailbreaker. Microsoft ne voulait pas que quiconque exécute du code non signé, et bon sang, s’il ne rendait pas cela difficile. Cependant, quelques idées astucieuses et des techniques délicates l’ont ouvert comme une noix de coco avec une fissure dedans. Pour le bas, [15432] a un excellent article détaillé sur la façon dont cela a été réalisé. L’article est en russe, vous devrez donc être armé de Google Translate pour celui-ci.

L’article entre directement dans le vif du fonctionnement des attaques de glitch, en général et en ce qui concerne la Xbox 360. Dans le cas spécifique de la console, tout était dû à la ligne RESET du processeur. Faites-le clignoter assez rapidement et le processeur ne se réinitialise pas réellement, mais son comportement change néanmoins. Si vous chronométrez correctement le problème, vous pouvez faire en sorte que le processeur continue à exécuter les instructions du chargeur de démarrage même si une instruction de vérification de hachage échoue. Bien sûr, il était difficile de synchroniser correctement les choses, ce qui contribue à ralentir temporairement le processeur.

À partir de là, l’article continue d’explorer les façons nombreuses et variées dont ce hack a joué contre la protection contre la copie de Microsoft sur plusieurs modèles et révisions de la Xbox 360. Le morceau avec les connexions à billes BGA est particulièrement inspiré. [15432] va également plus loin dans un regard sur comment la bataille autour du lecteur de DVD-ROM du Xb0x 360 s’est envenimée.

Nous parlons rarement de la Xbox 360 ces jours-ci, mais elles parcouraient régulièrement ces pages. Vidéo après la pause.

